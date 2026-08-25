Na zgodovinski tekmi Celja sodnik, ki ga dobro poznata Barca in Real

Grofje v zadnjih dneh in tednih na različne načine čutijo, da so na pragu zgodovine. Velika medijska pozornost, razprodane tribune stadiona in zagotovitev pomembnih milijonov je le nekaj stvari, ki kažejo na to, da so v tem trenutku del nečesa posebnega. Potem so tukaj še sodniki. Ne katerikoli, ampak sodniki svetovne ravni. Na tekmi v Bratislavi je pravico delil Felix Zwayer, ki ima za sabo že ogromno tekem v Ligi prvakov, sodil pa je tudi v lanskem finalu Lige Evropa in finale Lige narodov leta 2023.

Alejandro Hernandez Hernandez FOTO: AP

Tudi na povratni tekmi bo z nogometaši na zelenici sodnik, ki ga evropska nogometna javnost zelo dobro pozna. Alejandro Hernandez je bil pred slabim desetletjem izbran za najboljšega španskega sodnika. V domovini pogosto umirja strasti na tekmah, kjer je to najtežje – že šestkrat je bil namreč delivec pravice na El Clasicu. 43-letnik pa ni priznan le v Španiji, pač pa tudi širše. Že od leta 2014 deluje pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe, sodil je več tekem v Ligi prvakov, letos pa na obračunu med Brazilijo in Haitijem debitiral na največjem svetovnem odru.

Alejandro Hernandez Hernandez na zadnjem El Clasicu FOTO: AP

Po več kot 300 tekmah na najvišji ravni velja za sodnika s precej strogim kriterijem. Na tekmo v povprečju pokaže skoraj 5,5 rumenih kartonov, če je potrebno, pa hitro pograbi tudi rdeči karton. Prvih dvakrat, ko je sodil obračun med Real Madridom in Barcelono, je predčasno v garderobo poslal legendarnega branilca kraljevega kluba Sergia Ramosa, na svojem tretjem El Clasicu pa je izključil branilca blaugrane Sergija Roberta.