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Nogomet

Na zgodovinski tekmi Celja sodnik, ki ga dobro poznata Barca in Real

Celje, 25. 08. 2026 09.45 pred 32 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.M.
Alejandro Hernandez Hernandez

Ko sta se nazadnje srečala Barcelona in Real Madrid, je katalonski velikan z zmago potrdil naslov španskega prvaka. Pravico je takrat delil Alejandro Hernandez, ki je nato poleti sodil na svetovnem prvenstvu, zdaj bo pa prisoten na zgodovinski tekmi Celja, ki se bo v primeru zmage uvrstilo v Ligo prvakov. Obračun boste lahko v sredo od 20.30 spremljali na Kanalu A in VOYO.

Grofje v zadnjih dneh in tednih na različne načine čutijo, da so na pragu zgodovine. Velika medijska pozornost, razprodane tribune stadiona in zagotovitev pomembnih milijonov je le nekaj stvari, ki kažejo na to, da so v tem trenutku del nečesa posebnega.

Potem so tukaj še sodniki. Ne katerikoli, ampak sodniki svetovne ravni. Na tekmi v Bratislavi je pravico delil Felix Zwayer, ki ima za sabo že ogromno tekem v Ligi prvakov, sodil pa je tudi v lanskem finalu Lige Evropa in finale Lige narodov leta 2023.

Alejandro Hernandez Hernandez
Alejandro Hernandez Hernandez
FOTO: AP

Tudi na povratni tekmi bo z nogometaši na zelenici sodnik, ki ga evropska nogometna javnost zelo dobro pozna. Alejandro Hernandez je bil pred slabim desetletjem izbran za najboljšega španskega sodnika. V domovini pogosto umirja strasti na tekmah, kjer je to najtežje – že šestkrat je bil namreč delivec pravice na El Clasicu.

43-letnik pa ni priznan le v Španiji, pač pa tudi širše. Že od leta 2014 deluje pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe, sodil je več tekem v Ligi prvakov, letos pa na obračunu med Brazilijo in Haitijem debitiral na največjem svetovnem odru.

Alejandro Hernandez Hernandez na zadnjem El Clasicu
Alejandro Hernandez Hernandez na zadnjem El Clasicu
FOTO: AP

Po več kot 300 tekmah na najvišji ravni velja za sodnika s precej strogim kriterijem. Na tekmo v povprečju pokaže skoraj 5,5 rumenih kartonov, če je potrebno, pa hitro pograbi tudi rdeči karton. Prvih dvakrat, ko je sodil obračun med Real Madridom in Barcelono, je predčasno v garderobo poslal legendarnega branilca kraljevega kluba Sergia Ramosa, na svojem tretjem El Clasicu pa je izključil branilca blaugrane Sergija Roberta.

Celje - Slovan
Celje - Slovan
FOTO: 24ur.com
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KOMENTARJI6

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Nelastnik resnice
25. 08. 2026 10.13
Kdaj se bo realov sodnik Alejandro Hernandez odločil sam, da bo sodil korektno , tako kot so se nekateri po 11 letih, da bodo pa pisali korektno ?
Odgovori
0 0
Loptass
25. 08. 2026 10.20
Alejandro Hernandez se že dolgo ne odloča sam. Razen kdaj bo šel na WC ipd.
Odgovori
0 0
Loptass
25. 08. 2026 09.56
Če bi Celje bilo Real in imelo Tchouamenija, bi lahko igrali z rokometno ekipo.
Odgovori
-2
1 3
annonymo95
25. 08. 2026 10.13
ne pozabi boksarskih rokavic
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+1
1 0
hojladri123
25. 08. 2026 10.15
Jokaj še pod članki celja no... ajeje
Odgovori
-1
0 1
Loptass
25. 08. 2026 10.20
hojladri, kaj te boli resnica?
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0 0
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