Na Bartomeuovem seznamu ni Neymarja, je pa Martinez

Da se obetajo kadrovske spremembe tudi v moštvu, ni nič presenetljivega. Kar nekaj nogometašev je na izhodnih vratih, največ bo odvisno od načrtov in želja Ronalda Koemana , ki je bil predviden za Setienovega naslednika. Nizozemec je podpisal pogodbo in zanesljivo bo predstavil tudi svoje želje in vloge v moštvu, ki jih namerava razdeliti.

Prvi je moral po "pogromu", ki ga je doživelo katalonsko moštvo v Ligi prvakov, klub zapustiti prvi trener Quique Setien , kmalu za njim je moral stvari pospraviti tudi nekdanji nogometaš Barce, v zadnjem obdobju tehnični (športni) direktor Eric Abidal . V klubu so hitro ukrepali in znan je njegov naslednik, to je Ramon Planes, nazadnje Abidalova desna roka.

Predsednik Josep Maria Bartomeu pa je v intervjuju tudi spregovoril o želji navijačev, da bi se v moštvo vrnil Neymarin o tem, da bi se iz Milana v Barcelono preselil Lautaro Martinez. Navijači bodo razočarani, saj Brazilca ne bo nazaj: "Želeli smo ga podpisati prejšnje poletje, vendar je PSG to zavrnil. Neymar ni za prodajo, to je vsa resnica. In precej normalno je, da se je PSG odločil, da ga ne želi prodati."Pariški klub je sicer v tej sezoni že dosegel odmeven uspeh, saj so se uvrstili v finale Lige prvakov, ki bo na sporedu v nedeljo v Lizboni. Čakajo le še na tekmeca, ali bo to nemški Bayern ali pa francoski Lyon.

"Bili smo v pogovorih z Interjem glede Lautara. Pogajanja so se že kar razvila, potem smo se odločili, da jih začasno ustavimo, ko so se po premoru nadaljevala tekmovanja. Sedaj bomo videli, kaj se bo zgodilo, kakšne ideje bodo imeli v klubu tisti, ki so odgovorni za sestavo ekipe, " je dejal Bartomeu, ki je tudi potrdil, da je Ansu Fati nedotakljiv: "Ne gre nikamor in on to dobro ve. Je igralec, ki ga čaka lepa prihodnost in ni za prodajo."