Na Zahovića niso pozabili: 'Dobre stvari, ki jih je storil, na koncu pretehtajo'

"Seveda se ga spomnim, kako se ga ne bi. Med navijači je bil zelo priljubljen. Bil je zraven pri tretjem, četrtem in petem naslovu. Tisto je bila izjemna ekipa, v kateri je bilo veliko odličnih posameznikov," je bil v odgovoru na vprašanje, ali se še spominja Zlatka Zahovića, odločen 50-letni Bruno Sampaio, s katerim smo se pogovarjali pred stadionom Dragao.

Nekdanji slovenski reprezentant je na Portugalsko prestopil iz vrst Partizana leta 1993. Po treh sezonah pri Vitorii iz Guimaraesa pa je na njegova vrata potrkal Porto, ki si je pred tem dvakrat zapored pokoril portugalsko elito. S pomočjo Zahovića je ta niz podaljšal na pet in je še danes edini klub na Portugalskem, ki mu je to uspelo."Pred tem so na Portugalskem vsi govorili, da je peti zaporedni naslov nemogoče osvojiti, njemu pa je to uspelo. Vsi nogometaši iz tistega obdobja so zapisani v našo zgodovino,"je nostalgično pripovedoval Bruno.

Lastnik enega od lokalov v bližini navijaške cone, postavljene za finale Lige prvakov, Hugo Alves, je ob Zahovićevi omembi nemudoma poudaril tehniko in občutek za igro, s katero je navduševal navijače. In kaj mu je od nekdanjega športnega direktorja Maribora najbolj ostalo v spominu? "Zadnja sezona, zagotovo. Bil je neverjeten. Da je bil najboljši strelec skupinskega dela Lige prvakov, pove dovolj."