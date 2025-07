Ekspresen preobrat Kopra pred polčasom, 2:1*

Na prvi tekmi v Sarajevu sta asistent Josip Iličić in strelec Isaac Matondo že v sedmi minuti poskrbela za vodstvo Kopra. Isti navezi bi to skoraj uspelo že v tretji minuti povratnega srečanja. Iličić je sijajno preigraval na desni strani kazenskega prostora in nato lepo zaposlil Matonda, ki pa se mu je zaključek povsem ponesrečil.

V osmi minuti je prvič završalo tudi med gostujočimi navijači, ki so poskrbeli, da je bila Bonifika po dolgem času nabito polna. Iz protinapada je zapretil Matej Cvetanoski, njegov strel je švignil mio daljše vratnice vratarja Metoda Jurharja.

Več sledi!