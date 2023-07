Pogačar ni prvi Slovenec, nad katerim so se navduševali v Belfortu

Tudi na startu 20. etape Toura v Belfortu je bilo na vsakem koraku moč opaziti navijače Tadeja Pogačarja. 24-letnik s Klanca pri Komendi pa še zdaleč ni prvi slovenski športnik, ki so ga vzljubili domačini v tem delu Francije. In ne, to nista bila ne Primož Roglič ne Matej Mohorič. Pred 15 leti sta v dresu bližnjega Sochauxa, ki je tedaj nastopal v prvi francoski ligi, navduševala Valter Birsa in Bojan Jokić. Lokalni navijači ju niso pozabili.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right Številni kolesarski navdušenci so na start predzadnjega dejanja Toura prišli v dresih Sochauxa iz Montbeliarda, ki je od Belforta oddaljen le dobrih 20 kilometrov. Čeprav je klub daleč od stare slave in je nedavno izpadel v tretjo francosko ligo, v lokalnem okolju še vedno uživa velikansko podporo. Nas pa je seveda zanimalo, ali se njegovi navijači še vedno spominjajo nekdanja nogometna reprezentanta, ki sta k rumeno-modrim levom, kakor je vzdevek kluba, prestopila iz Gorice. Valter Birsa poleti 2006, Bojan Jokić sezono pozneje. Jeremyja, enega od številnih v Sochauxovem dresu, smo zato vprašali, koliko slovenskih športnikov bi znal našteti. "Pogačar, seveda. Oblak, Birsa, Jokić," je ustrelil kot iz topa in nas nato vprašal, ali je Duško Tosić prav tako iz Slovenije. Srbski nogometaš je namreč za leve igral v sezoni 2006/2007. icon-expand Valter Birsa (številka 10) in Bojan Jokić sta bila nosilca igre slovenske reprezentance ob preboju na SP 2010. FOTO: Damjan Žibert To je bilo eno od zlatih obdobij kluba, v tisti sezoni je namreč Sochaux po 70 letih osvojil svoj drugi in za zdaj tudi zadnji naslov francoskega prvaka. Zato ne čudi, da sta Jeremyju Birsa in Jokić ostala v zelo lepem spominu. "Birsa je bil neverjeten. Vsi mladi smo se navduševali nad njim. Tudi v finalu (pokala) proti Marseillu je igral, in če se prav spomnim, celo dosegel zadetek," se je nostalgično spominjal naš sogovornik. V finalu pokala pred 16 leti je Sochaux po streljanju enajstmetrovk pred 80 tisoč navijači ugnal veliki Marseille. Birsa je v igro vstopil v 74. minuti in nato v drugi seriji strelov z bele točke uspešno prevzel odgovornost. Na koncu so levi slavili z rezultatom 7:6, potem ko se je redni del končal z 2:2. Vrhunci finala francoskega pokala iz leta 2007: Virtuoz iz Šempetra pri Gorici je klub zapustil leta 2009, ko je okrepil Auxerre. Jokić se je leto zatem preselil k Chievu iz Verone. Sochaux je ves ta čas nastopal v elitnem francoskem prvenstvu, v katerega se po izpadu leta 2014 ni več vrnil. Po devetih sezonah v Ligue 2 je to poletje doživel nov udarec, saj je kljub devetemu mestu izpadel v tretjo francosko ligo. Prav to pa je po Jeremyjevih besedah eden od razlogov, da smo v Belfortu lahko videli toliko dresov nekdanjega prvoligaša. "Izpadli smo, ker kitajski lastniki kljub obljubam niso uspeli zagotoviti dovolj denarja za igranje v Ligue 2. Navijači si seveda želimo, da bi si klub čim prej opomogel, zato smo pripravili akcijo kupovanja klubskih izdelkov. Upamo, da bo klub čim prej nazaj, kjer je bil v času Birse in Jokića," kljub težavnemu obdobju upanja niso izgubili navijači rumeno-modrih. icon-expand Jeremyju je v posebno dobrem spominu ostal Valter Birsa. Ko je skupaj z Bojanom Jokićem igral pri Sochauxu, je ta klub preživljal svoja zlata leta. FOTO: 24ur.com