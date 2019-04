Nadal izgubil niz, a po treh urah le strl odpor Argentinca

Peščeni kralj Rafael Nadal je po porazu v polfinalu ATP mastersa v Monte Carlu na 'svojem' igrišču Rafe Nadala v Barceloni znova pokazal nekaj slabosti. Argentinskemu nasprotniku je oddal prvi niz v podaljšani igri, nato pa v drugem le našel recept za visokoraslega Južnoameričana. V prvem nizu je Nadal vodil že s 5:3 in serviral za niz, toda žilavi Argentinec se ni predal in podaljšano igro nato dobil z rezultatom 9:7. V drugem nizu je Španec že v prvi igri odvzel udarecLeonardu Mayerju in prednost zadržal do konca. Argentinec je v tretjem, odločilnem nizu po izenačenju na 2:2 povsem popustil in Nadal se je s štirimi zaporednimi osvojenimi igrami razveselil uvrstitve med 16 najboljših.

Španec s predstavi sicer ni blestel, storil je kar zanj netipičnih 36 nevsiljenih napak, ob tem pa zmogel 20 t. i. 'winnerjev'. V osmi finala se bo pomeril z rojakom Davidom Ferrerjem, ki ob slovesu in napovedani upokojitvi v Barceloni kaže zelo dobro formo. Tako v prvem krogu (Mischa Zverev) kot v drugem (Lucas Pouille) je slavil z izidom 6:3 in 6:1. Ferrer sicer v Barceloni nastopa s povabilom organizatorja. Čeprav je odigral dva obračuna (Nadal je kot prvi nosilec bil v prvem krogu prost), je na igriščih v Barceloni preživel manj časa kot Nadal, saj je za obe zmagi potreboval vsega dobro uro.