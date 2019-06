Nadaljevanje prenove na Old Traffordu: novi 'vrag' je Wan-Bissaka

21-letnika sta torej prvi okrepitvi, ki ju je pred novo sezono dobil trener "vragov" Ole Gunnar Solskjaer . Norvežan, sredi sezone je prevzel vajeti na Old Traffordu iz rok Joseja Mourinha , ima pred seboj težko nalogo, saj je United v minuli sezoni Premier League osvojil skromno šesto mesto in ne bo igral v Ligi prvakov, zato je iskanje odmevnih okrepitev toliko težje. Wan-Bissaka je z novimi delodajalci podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za 12 mesecev, zaslužil naj bi okoli 89.170 evrov na teden.

Dosedanji prvi kapetan članskega moštva Uniteda, Ekvadorec Antonio, se je vrnil domov, kjer bo kariero najverjetneje tudi sklenil kot član prvoligaša LDU Quito. 33-letni branilec je bil kar deset let član slovitega kluba z Old Trafforda, kamor se je junija 2009 preselil iz vrst lokalnega tekmeca Wigan Athletica. Za United je odigral nekaj manj kot 350 tekem, v zadnji sezoni pa zaradi pogostih težav z različnimi poškodbami le devet. Igral je tudi na letošnji Copi Americi, kjer je Ekvador razočaral in v skupini C za Urugvajem, Čilom in Japonsko zasedel zadnje mesto. Valencia je domovino zapustil pred 14 leti, ko je igral za El Nacional iz Quita, od koder ga je pripeljal španski prvoligaš Villarreal. Z "rdečimi vragi" je dvakrat osvojil Premier League, enkrat je dvignil pokal FA, dvakrat ligaški pokal in enkrat tudi pokal za zmago v Ligi Evropa.

'Takšen privilegij je imelo le majhno število igralcev'

"Občutek je neverjeten in v čast mi je, da si lahko rečem igralec Manchester Uniteda, vem namreč, da je imelo ta privilegij le majhno število igralcev," je izjavil Wan-Bissaka."Komaj čakam, da začnem in se zlijem z ekipo. Zdaj me po evropskem prvenstvu čaka kratek oddih, a se že veselim začetka treningov s trenerjem in mojimi novimi soigralci na turneji pred sezono."

Solskjaer naj bi Wana-Bissako izpostavil kot eno ključnih okrepitev pred novo sezono, ki bo za Norvežana prva "polna" na čelu kluba, katerega barve je dolga leta branil kot napadalec. Old Trafford je namreč po desetletju zvestobe zapustil Ekvadorec Antonio Valencia, zato je na desnem boku obrambe zazijala očitna vrzel. United je sprva za Wana-Bissako ponudil nekaj več kot 39 milijonov evrov z dodatki, a je Palace ponudbo zavrnil, pogajanja pa so se precej vlekla, a se na koncu uspešno zaključila pri dobrih 50 milijonih evrov in morebitnih 5,57 milijona evrov dodatkov, poročajo pri ESPN FC.

Solskjaer: Takšen tip igralca želimo

"Aaron je eden najboljših branilcev, ki se prebijajo v Premier League,"je izjavil Solskjaer. "Ima prave delovne navade, talent in miselnost, da igra za Manchester United in povsem se sklada s tipom igralca, kakršnega želimo pripeljati v ekipo, da bi nam še pripomogel k izboljšanju in nadaljnjemu napredku. Aaron je mlad, lačen igralec, ki se želi učiti in to je pri njegovih letih pomembno. Presrečen sem, da je podpisal z nami, zdaj pa se že veselimo nadaljevanja njegovega že zdaj izjemnega razvoja."

United se sicer podaja na turnejo po Avstraliji, Singapurju in Kitajski, klub z največ naslovi v Premier League pa se bo ustavil tudi na Norveškem. Prva tekma nove sezone Premier League "vrage" čaka 11. avgusta proti Chelseaju, ko bi se lahko na Old Traffordu domačim navijačem prvič predstavil tudi mladi novinec iz Londona.

Po zadnjih informacijah z Otoka se pozornost Solskjaerja zdaj obrača proti vezni vrsti, kjer bi lahko rdeči dres oblekla član lizbonskega Sportinga Bruno Fernandes in/ali Sean Longstaff iz bližnjega Newcastle Uniteda. Španec Ander Herrera namreč odhaja kot prost igralec in ga bodo v naslednjih dneh najverjetneje predstavili kot novega člana Paris Saint-Germaina, saj ga do nedelje na Old Trafford še veže pogodba. Med možnimi okrepitvami Uniteda sta še en Španec, Saul Niguez iz madridskega Atletica in Belgijec Youri Tielemans (Leicester City).