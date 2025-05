Nadaljevanje zgodbe Slovenca, ki želi igrati za Avstrijo, z naslednjim poglavjem

Nadarjeni 19-letni slovenski nogometaš Erik Kojzek ta teden ni prišel na zbor mlade slovenske reprezentance do 20 let. Vse kaže, da se je nogometaš Wolfsberga odločil, da bo v bodoče zaigral za Avstrijo. Tam so ga že uvrstili na seznam reprezentance do 21 let. "Kojzek o svoji zadržanosti ni obvestil selektorja Razdrha, zato na NZS sklepamo, da se je napadalec, ki je v dresu avstrijskega Wolfsbergerja letos zbral 675 minut in dosegel osem zadetkov, odločil, da ne zaigra za slovensko reprezentanco," piše v uradnem sporočilu s strani NZS.