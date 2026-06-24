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Nogomet

Nadarjeni desni bočni branilec nova okrepitev Olimpije

Ljubljana, 24. 06. 2026 16.07 pred enim dnevom 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Kristjan Bendra

Mladi desni bočni branilec Kristjan Bendra je tudi uradno nov član slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane. Dvajsetletnik se v Ljubljano seli iz Avstrije, kjer je vrsto let nastopal v akademiji Red Bull Salzburga, nazadnje pa je bil član graškega Sturma.

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem postal član Olimpije. Gre za klub z visokimi cilji in veliko navijaško podporo, zato je bila odločitev za prihod v Ljubljano enostavna. Komaj čakam, da se pridružim ekipi in začnem z delom. Verjamem, da lahko s svojimi predstavami prispevam k uspehom kluba. Veselim se tudi sodelovanja z glavnim trenerjem, ki ga dobro poznam iz mlajših reprezentančnih selekcij," je dejal Kristjan Bendra, ki je podpisal pogodbo do poletja 2029.

Mladi slovenski reprezentant je prve nogometne korake naredil v Kopru, nato pa se zgodaj preselil v mladinski pogon Salzburga, kjer je preživel večino svoje nogometne mladosti. Članski nogomet je sprva okusil pri Lieferingu, zatem pa kariero nadaljeval pri Sturmu. V pretekli sezoni je ob rednem nastopanju za drugo moštvo petkrat zaigral tudi za prvo ekipo Sturma.

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Ljubljansko moštvo po novem vodi Mišo Brečko, ki ga Bendra dobro pozna, saj je prav pod njegovim vodstvom nastopal za praktično vse mlajše selekcije slovenske reprezentance. Pred Bendro so Olimpijo okrepili še Marvin Cuni, Federico Rose in Xande. Toda slednjega, kot kaže, še nekaj časa ne bo na voljo Brečku, saj se je poškodoval na torkovi pripravljalni tekmi proti Vllaznii, ki jo je Olimpija sicer dobila s 4:0.

Klub pa so zapustili številni nogometaši, med njimi Mateo Aćimović, Pedro Lucas, Alex Blanco, Kelvin Ofori, Jasmin Kurtić, Agustin Doffo, Reda Boultam in Diogo Pinto.

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