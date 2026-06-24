Nadarjeni desni bočni branilec nova okrepitev Olimpije

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem postal član Olimpije. Gre za klub z visokimi cilji in veliko navijaško podporo, zato je bila odločitev za prihod v Ljubljano enostavna. Komaj čakam, da se pridružim ekipi in začnem z delom. Verjamem, da lahko s svojimi predstavami prispevam k uspehom kluba. Veselim se tudi sodelovanja z glavnim trenerjem, ki ga dobro poznam iz mlajših reprezentančnih selekcij," je dejal Kristjan Bendra, ki je podpisal pogodbo do poletja 2029.

Mladi slovenski reprezentant je prve nogometne korake naredil v Kopru, nato pa se zgodaj preselil v mladinski pogon Salzburga, kjer je preživel večino svoje nogometne mladosti. Članski nogomet je sprva okusil pri Lieferingu, zatem pa kariero nadaljeval pri Sturmu. V pretekli sezoni je ob rednem nastopanju za drugo moštvo petkrat zaigral tudi za prvo ekipo Sturma.