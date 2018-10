Nadarjeni Jaka Bijol 'čez noč' opozoril nase: Še sam težko verjamem, kaj se mi dogaja

Komaj 19-letni obrambno usmerjeni vezist moskovskega CSKA-ja Jaka Bijol je v le nekaj mesecih prehodil neverjetno pot od Prve lige Telekom Slovenije, kjer je v minuli sezoni branil barve velenjskega Rudarja, do močnega ruskega državnega prvenstva in elitne lige prvakov, v kateri je s svojim moštvom nazadnje vzel skalp aktualnega evropskega klubskega prvaka madridskega Reala.

Čeprav je bilo načrtovano, da bo Vuzeničan Jaka Bijol za oktobrski reprezentančni kvalifikacijski ciklus zavzel svoje mesto v mladi članski izbrani vrsti (U-21), so poškodbe članov zvezne vrste v članski reprezentanci naredile svoje, zato se je selektor Tomaž Kavčič odločil vpoklicati nekdanjega člana ljubljanskega Brava in Dravograda za prihajajoči preizkušnji v ligi narodov proti Norveški v Oslu in Cipru v Ljubljani.



"Glede na to, kaj vse se mi dogaja v zadnjih mesecih po prestopu k CSKA-ju, je vpoklic v člansko izbrano vrsto nov dokaz, da gre moj nogometni razvoj v pravo smer. Če sem povsem iskren, še sam težko verjamem, da sem v le nekaj mesecih doživel toliko novega in lepega," je na druženju s predstavniki domače sedme sile na Brdu pri Kranju, kjer se slovenski reprezentanti pripravljajo na nove izzive, uvodoma dejal komaj 19-letni nekdanji član Rudarja.





Jaka Bijol (v sredini) je v zadnjem obdobju storil ogromen korak naprej v svoji karieri. FOTO: AP

Pušnik zaslužen za meteorski vzpon

Prav v Velenju je bil Bijol deležen velikega zaupanja s strani trenerja Marijana Pušnika, kar je privedlo do neverjetnega napredka v igri obrambno usmerjenega vezista, čigar vrednost na Transfermarktu znaša okoli pol milijona evrov.



"To zaupanje sem vračal z maksimalnim pristopom in borbenostjo. Zdaj, ko sem postal del članske reprezentance, si želim čim prej spoznati in obenem osvojiti sistem dela pod vodstvom selektorja Kavčiča. Moramo zgraditi moštvo, ki bo izžarevalo pozitivno energijo. Mislim, da nam lahko uspe," je optimističen Jaka Bijol, ki je za prihajajoče obračune v ligi narodov povedal: "Moramo iti tekmo po tekmo, nadgrajevati svojo igro in zmagovati. Naš glavni cilj pa morajo biti kljub vsemu kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020."





