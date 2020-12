Nadarjeni trener prevzel nizozemskega velikana, a še pred tem dobil odpoved

"Arne Slot se je v preteklih letih razvil v izjemno uspešnega trenerja. Gre za strokovnjaka s prepoznavnim slogom igre, pod njegovim vodstvom napredujejo tudi igralci. To je tisto, kar potrebujemo pri Feyenoordu," je dejal direktor kluba iz Rotterdama Frank Arnesen in dodal, da bodo Slota uradno predstavili po koncu sezone 2020/21. Podpisal je dveletno pogodbo.

Dogovarjanje ga je stalo službe

Dvainštiridesetletni Slot je bil do 5. decembra trener moštva AZ Alkmaar, odpustili pa so ga ravno zaradi medijskih zapisov, da je glavni kandidat za trenerja Feyenoorda. "Po pogovoru z njim smo se odločili, da prekinemo sodelovanje. V klubu želimo trenerja, ki se ekipi stoodstotno posveča. Ne vemo pa, ali bi bilo pri Arneju tako," so pred dnevi sporočili iz njegovega nekdanjega kluba.

Po dvanajstih krogih je Feyenoord s štirimi točkami zaostanka za Ajaxom na tretjem mestu, AZ Alkmaar pa je z desetimi točkami zaostanka trenutno sedmi.