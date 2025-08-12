Nadarjeni ukrajinski branilec za 63 milijonov evrov okrepil vrste PSG-ja

"PSG z veseljem pozdravlja Illijo Zabarnjija. Dvaindvajsetletni osrednji branilec, ki bo nosil dres s številko 6, postaja prvi ukrajinski igralec v zgodovini kluba," je klub sporočil v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani. Pariški klub je v petek iz Lilla podpisal tudi pogodbo z vratarjem Lucasom Chevalierjem.

Zabarnji, ki ima 49 nastopov za ukrajinsko reprezentanco, naj bi bil ključna okrepitev pred novo sezono, saj se pričakuje, da bo premešal karte v osrednji obrambi PSG, kjer bo Luis Enrique imel verodostojno alternativo kapetanu Marquinhosu.