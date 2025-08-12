Svetli način
Nogomet

Nadarjeni ukrajinski branilec za 63 milijonov evrov okrepil vrste PSG-ja

Pariz, 12. 08. 2025 13.37 | Posodobljeno pred 49 minutami

STA , A.V.
Francoski nogometni prvak PSG je sporočil, da se je klubu iz angleškega Bournemoutha tudi uradno pridružil ukrajinski branilec Ilija Zabarnji. Dvaindvajsetletnik je s pariškim klubom podpisal petletno pogodbo. Lokalni mediji ocenjujejo, da je prestop vreden 63 milijonov evrov ter bonusi.

"PSG z veseljem pozdravlja Illijo Zabarnjija. Dvaindvajsetletni osrednji branilec, ki bo nosil dres s številko 6, postaja prvi ukrajinski igralec v zgodovini kluba," je klub sporočil v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani. Pariški klub je v petek iz Lilla podpisal tudi pogodbo z vratarjem Lucasom Chevalierjem.

Zabarnji, ki ima 49 nastopov za ukrajinsko reprezentanco, naj bi bil ključna okrepitev pred novo sezono, saj se pričakuje, da bo premešal karte v osrednji obrambi PSG, kjer bo Luis Enrique imel verodostojno alternativo kapetanu Marquinhosu.

"Veseli smo, da smo ekipo okrepili z Ilijo Zabarnjijem. Je nadarjen igralec, ki je velik profesionalec," je dejal predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi.

Zabarnji je za Ukrajino debitiral 7. oktobra 2020 na Stade de Franceu proti Franciji pri komaj 18 letih in postal drugi najmlajši igralec v zgodovini ekipe. Januarja 2023 se je pridružil Bournemouthu iz Dinama Kijeva, s klubom z juga Anglije pa mu je do konca pogodbe ostalo še štiri leta.

V prejšnji sezoni je imel Bournemouth prav po zaslugi odlične obrambe prvič v svoji zgodovini pozitivno razliko v danih in prejetih v premier league, to poletje pa je izgubil tri igralce.

