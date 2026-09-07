Nadobudni slovenski vratar nadvladal nekdanjega zvezdnika Maribora

Rezervna ekipa Dinama je na gostovanju pri Kustošiji vpisala drugo zmago letošnje sezone v drugorazrednem hrvaškem klubskem tekmovanju. Za zmago varovancev Jerka Leke je s prekrasnim zadetkom na začetku drugega polčasa poskrbel Gabrijel Šivalec. Svoje k pomembnim trem točkam pa je prispeval mladi Slovenec Tai Žnuderl. 19-letni Mariborčan je s krasnimi obrambami paral živce nasprotnikom, ki so predvsem zaradi njega ostali praznih rok.

V roku treh minut je v prvem polčasu po strelih z neposredne bližine okroglo usnje ustavil na sami golovi črti in tako preprečil izenačenje. V drugem polčasu so bili domačini vse bližje zadetku, najbližje je bil nekdanji alžirski reprezentant in dolgoletni zvezdnik zagrebškega Dinama ter tudi Maribora Hillal Soudani. Tudi njegov poskus je uspela obramba, ki ji poveljuje mladi Mariborčan, ustaviti in tako prišla do izredno pomembnih treh točk.