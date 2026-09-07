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Nogomet

Nadobudni slovenski vratar nadvladal nekdanjega zvezdnika Maribora

Zagreb, 07. 09. 2026 15.26 pred 58 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Tai Žnuderl

V četrtem krogu druge hrvaške lige sta se na mestnem derbiju udarila Kustošija in rezervna ekipa zagrebškega Dinama. Do zmage so prišli slednji, ki so domače premagali z izidom 1:0. K nedotaknjeni mreži je največ prispeval nadobudni slovenski vratar Tai Žnuderl, ki se je proslavil z odličnimi obrambami, onemogočil pa je tudi nekdanjega alžirskega reprezentanta Hillala Soudanija.

Kustošija - Dinamo Zagreb II
Kustošija - Dinamo Zagreb II
FOTO: Dinamo Zagreb

Rezervna ekipa Dinama je na gostovanju pri Kustošiji vpisala drugo zmago letošnje sezone v drugorazrednem hrvaškem klubskem tekmovanju. Za zmago varovancev Jerka Leke je s prekrasnim zadetkom na začetku drugega polčasa poskrbel Gabrijel Šivalec. Svoje k pomembnim trem točkam pa je prispeval mladi Slovenec Tai Žnuderl. 19-letni Mariborčan je s krasnimi obrambami paral živce nasprotnikom, ki so predvsem zaradi njega ostali praznih rok.

V roku treh minut je v prvem polčasu po strelih z neposredne bližine okroglo usnje ustavil na sami golovi črti in tako preprečil izenačenje. V drugem polčasu so bili domačini vse bližje zadetku, najbližje je bil nekdanji alžirski reprezentant in dolgoletni zvezdnik zagrebškega Dinama ter tudi Maribora Hillal Soudani. Tudi njegov poskus je uspela obramba, ki ji poveljuje mladi Mariborčan, ustaviti in tako prišla do izredno pomembnih treh točk.

Rezervna ekipa zagrebškega Dinama
Rezervna ekipa zagrebškega Dinama
FOTO: Dinamo Zagreb

Žnuderl že nekaj časa trka na vrata članske ekipe zagrebškega velikana, s podobnimi predstavami ga bo kmalu težko ignorirati. V drugem polčasu je vstopil še en Slovenec Sven Šunta, ki se je že prebil v člansko selekcijo.

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KOMENTARJI1

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prince of persia
07. 09. 2026 16.03
Upamo in želimo si, da ne bo končal kot foter Gregor Ž. Nedavno " obstreljen " v MB.
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