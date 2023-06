'Nadoknadili del zamujenega v Helsinkih, a smo še vedno v zaostanku'

Slovenija je junijski reprezentančni cikel sklenila s pomembno točko proti Danski, s katero je (vsaj deloma) popravila vtis po porazu na Finskem. Matjaž Kek je bil zadovoljen z obrazom, ki so ga v polnih Stožicah pokazali njegovi varovanci, a v isti sapi poudaril, da je sedem točk po štirih tekmah premalo za mirno spanje. Govoril je tudi o uigrani kombinaciji za gol Andraža Šporarja, Aljažu Ivačiču in vlogi odsotnega Jana Oblaka.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Slovenija je proti favoritinji skupine prikazala odločno predstavo, ki je imela rep in glavo. Na trenutke je celo narekovala ritem, bila boljša in enega od takšnih obdobij v sredini prvega polčasa kronala z zadetkom. Ko je prevladovala Danska, so se Kekovi varovanci znali povleči nazaj in strnjeno braniti. Zaspali so le enkrat, v 42. minuti, kar je nekoliko skazilo sicer odlično odigran prvi polčas, na koncu pa je bilo vendarle dovolj za zelo pomembno točko. "Ne glede na rezultat je bil to drug obraz Slovenije. Jasno je, da proti takemu nasprotniku v določenih momentih trpiš. Mi smo s hrabrostjo in odločnostjo zdržali vse skupaj. Velika energija je prihajala s tribun, to je dejstvo. Čestitam fantom za borbo. Igrali smo proti pravi reprezentanci. Nadoknadili smo del zamujenega v Helsinkih," je uvodne misli na novinarski konferenci strnil slovenski selektor.

Najprej borba, potem umetniški vtis, ki tokrat po mnenju Keka ni izostal 61-letni strokovnjak se je v primerjavi s petkovo tekmo na Finskem odločil za štiri spremembe v prvi postavi, menjal je celo vratarja, a je bil mnenja, da to ni bil glavni razlog za bistveno boljši obraz Slovenije proti Danski. "V Helsinkih smo preveč hoteli na tehniko, lepoto, všečnost. Res je, da smo imeli priložnosti, ki jih tokrat niti slučajno nismo imeli, ampak dali smo gol. Pristop je bil že od začetka pravi. Nepošteno bi bilo govoriti, da so to naredile menjave. Rotirati smo morali zaradi ritma in drugih problemov. Slovenija se mora boriti, biti agresivna, taktično disciplinirana, in potem bo ta generacija, ki zna igrati nogomet, tudi všečna. Danes smo v določenih momentih bili mirni in všečni," je zadovoljno pojasnil.

icon-link Statistika tekme Slovenija – Danska FOTO: Sofascore.com

Slovenija - Danska, kvalifikacije za Euro Akcija za gol Šporarja: "Ideja je bila fenomenalna" Brez dvoma najsvetlejši trenutek slovenske predstave v Stožicah smo videli v 25. minuti. Namesto predložka iz kota je Adam Gnezda Čerin odigral "na kratko" proti Petru Stojanoviću, ta mu je žogo iznajdljivo vrnil, nizek predložek pa je v kazenskem prostoru pričakal zbrani Andraž Šporar. "Tistim, ki so odgovorni za to, sem res čestital. Hvala bogu, da so igralci izvedli tisto, kar trenirajo. Ideja je bila fenomenalna. Če dobesedno na rit pade takšna ekipa, kot je Danska, potem je to sigurno stvar perfektne izvedbe," je bil poln hvale Kek. Kar se pohval tiče, je selektor izpostavil osrednja vezista Gnezdo Čerina in Timija Maxa Elšnika. Dodal je tudi, da so kot ekipa naredili korak naprej v kvaliteti igre, kljub temu pa vidi še precej prostora za napredek. Poudaril je zamujanje v obrambnih situacijah, predvsem na desni strani sta imela Stojanović in Žan Karničnik v prvem polčasu precej težav. Po eni izmed tovrstnih akcij je Danska v 42. minuti dosegla svoj edini zadetek.

Kako pa je srečanje v Stožicah videl danski selektor Kasper Hjulmand? "Nismo popolnoma zadovoljni z rezultatom in našo predstavo v določenih delih tekme. Po prvih štirih tekmah imamo manj točk, kot smo pričakovali. Gostovanje v Sloveniji ni enostavno. Želeli smo si več, imeli smo priložnosti, da bi obrnili srečanje. Skozi tekmo smo se dvigali, ampak nam do napadalnega nogometa, ki smo ga kazali v preteklosti, še nekaj manjka. Sem pa zadovoljen z odnosom, ki ga je pokazalo moštvo. Do konca je še šest tekem. Vemo, da smo v zaostanku, a smo prepričani, da lahko obrnemo potek skupine."

icon-expand Erik Janža je proti Danski upravičil zaupanje Matjaža Keka. Na levi strani obrambe je odlično nadomestil Jureta Balkovca. FOTO: Damjan Žibert

Kek o Ivačiču: "To spoštujem, a ne odobravam" Pred obračunom je iz slovenskega tabora udarila novica, da se je nezadovoljni Aljaž Ivačič odločil predčasno zapustiti reprezentančni zbor in se vrniti v ameriški Portland, kjer ima klubske obveznosti. Kek je odločno zanikal namigovanja, da naj bi 29-letniku obljubil minute med vratnicama, in dodal: "Za reprezentanco si moraš najprej želeti igrati. Reprezentanca je zame svetinja. Vsak se odloča po svoji vesti. Spoštujem to, ampak tega ne odobravam." Kot primer ravno nasprotnega početja, ki dodatno izboljšuje timski duh, je izpostavil zaradi poškodbe odsotnega Jana Oblaka: "Posameznik ne dela reprezentance, nikoli je ne bo. Vesel sem, da je Oblak našel čas, se pokazal, bil s fanti in bil v veliko oporo reprezentanci. To so stvari, ki delajo fante močne." Slovenija si po štirih tekmah z Dansko deli tretje mesto, vodita Kazahstan in Finska z devetimi točkami. "Imamo samo sedem točk. Po moji računici smo v zaostanku," je zaključil Kek, ki že pogleduje proti naslednjemu reprezentančnemu premoru: Slovenija se bo septembra doma udarila s Severno Irsko, nakar sledi gostovanje v San Marinu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke