Olimpiji prvi, Nafti pa drugi polčas za remi v Lendavi

Olimpija je serijo tekem brez poraza v DP podaljšala na pet, a je po vodstvu ob polčasu zabeležila "le" tretji remi v tem nizu. S tem je zamudila priložnost, da začasno skoči na drugo mesto. S tekmo več ima na tretjem mestu pet točk manj od vodilnega Kopra. Nafta pa je še na peti tekmi zapovrstjo v vseh tekmovanjih brez zmage. Na lestvici je ostala šesta in ima 19 točk.
Obe ekipi sta si v prve četrt ure priigrali po en ne posebej nevaren poskus, prvi pa je dlani tekmečevega vratarja resneje ogrel Dimitar Mitrovski iz prostega strela v 18. minuti, a je bil Lucas Erjavšek na mestu. V 29. minuti si je Olimpijina obramba privoščila napako, ko so Lendavčani v nevarni coni žogo ukradli. Strel Matyasa Vidnyanszkyja je naposled zletel precej čez gol.
Nato so gosti prevzeli nadzor nad dogajanjem na zelenici v Lendavi. V 33. minuti je Robert Miškovič sijajno prodrl v kazenski prostor, po podaji v sredini pa bi moral do strela po odbiti žogi priti Marvin Cuni, vendar je žogo z okoli devetih metrov povsem zgrešil.
Olimpija je pritisk vendarle kronala v 38. minuti, ko se je po podaji s strani odlično znašel Indrit Tuci ter s podplatom iz zraka žogo usmeril za Erjavškov hrbet. Albanski napadalec je zabil na drugi tekmi zapovrstjo, potem ko je bil ob minimalni zmagi edini strelec na derbiju proti Mariboru.
Do polčasa je do ne ravno nevarnega strela z glavo po podaji iz kota prišel Agustin Doffo, na drugi strani pa je Josip Ivan Zorica z velike razdalje žogo poslal daleč čez gol. Olimpija se je na začetku drugega dela osredotočila na branjenje vodstva, in pasivnost plačala v 62. minuti. Takrat so domači izenačili, ko je Amadej Maroša z veliko sreče zadel po voleju z roba kazenskega prostora, potem ko je žogo v mrežo preusmeril Luis Perea.
Shoyi Omrani bi lahko le nekaj trenutkov kasneje zadel za vodstvo domačih, a je bil Matevž Vidovšek, ki v prvi uri ni imel veliko dela, na pravem mestu. Kasneje so se prebudili tudi gosti, v 74. minuti je Dino Kojić z glavo nevarno streljal od tal, a je bil Erjavšek dovolj močan, da je žogo odbil v kot.
Luka Poredoš je bil v 89. minuti v gneči v kazenskem prostoru že prepričan, da je domačim zagotovil zmago, a sta nič hudega sluteča na golovi črti žogo čez vrata usmerila Cuni in Jordi Govea. V sodnikovem dodatku je prav Cuni od daleč zgrešil cilj za kakšen meter in ostalo je pri delitvi točk.
Izid, 15. krog:
Nafta 1903 - Olimpija 1:1 (0:1)
Maroša 62.; Tuci 38.
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