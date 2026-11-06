Olimpiji prvi, Nafti pa drugi polčas za remi v Lendavi

Olimpija je serijo tekem brez poraza v DP podaljšala na pet, a je po vodstvu ob polčasu zabeležila "le" tretji remi v tem nizu. S tem je zamudila priložnost, da začasno skoči na drugo mesto. S tekmo več ima na tretjem mestu pet točk manj od vodilnega Kopra. Nafta pa je še na peti tekmi zapovrstjo v vseh tekmovanjih brez zmage. Na lestvici je ostala šesta in ima 19 točk.

Obe ekipi sta si v prve četrt ure priigrali po en ne posebej nevaren poskus, prvi pa je dlani tekmečevega vratarja resneje ogrel Dimitar Mitrovski iz prostega strela v 18. minuti, a je bil Lucas Erjavšek na mestu. V 29. minuti si je Olimpijina obramba privoščila napako, ko so Lendavčani v nevarni coni žogo ukradli. Strel Matyasa Vidnyanszkyja je naposled zletel precej čez gol.

Nato so gosti prevzeli nadzor nad dogajanjem na zelenici v Lendavi. V 33. minuti je Robert Miškovič sijajno prodrl v kazenski prostor, po podaji v sredini pa bi moral do strela po odbiti žogi priti Marvin Cuni, vendar je žogo z okoli devetih metrov povsem zgrešil.