Mariborčani še četrtič brez zmage, Nafta v 90. minuti do velike točke

Nogometaši Maribora so v zaostali tekmi 27. kroga Prve lige Telemach gostovali v Lendavi in le remizirali z Nafto, ki zaseda predzadnje mesto. Mariborčani so po golu Soudanija vodili večji del obračuna, končnih 1:1 pa je v 90. minuti postavil nekdanji član Maribora Aleks Pihler.