Nafta nadigrala Muro

Nino Kouter je v tretji minuti kot prvi streljal na prekmurskem obračunu, z velike razdalje je žogo poslal malce čez Naftina vrata. Le minuto pozneje so Lendavčani dosegli gol, potem ko se je zapletel Ivan Borna Jelić Balta , žogo mu je odvzel Anis Jašaragić in jo poslal v mrežo, a po mnenju sodnika Aleksandra Matkovića pred tem naredil prekršek nad Murinim branilcem.

Oba prekmurska predstavnika v prvi ligi sta obetavno začela sezono. Mura je na dveh tekmah zbrala štiri točke, Nafta eno manj. Tokrat pa so bili Lendavčani izjemno učinkoviti in že po eni uri dokončno odločili tekmo v svoj prid. Izbranci Gonzala Escudera so znali kaznovati napake Murine obrambe in vratarja ter vsaj začasno skočili na sam vrh lestvice.

Na drugi strani je moral nato Lucas Erjavšek posredovati po strelu z glavo Marka Aščića, v 20. minuti je z roba kazenskega prostora zgrešil Niko Kasalo, v 21. pa so gostitelji povedli, ko so izigrali Murino obrambo, na koncu je Josip Ivan Zorica z glavo matiral Žigo Fermiška.

Mura je še naprej imela rahlo terensko pobudo, še nekajkrat prišla do zaključnih strelov, toda Nafta je v 31. minuti znova zadela. Po nizki podaji z leve strani je v osrčju kazenskega prostora žogo zgrešil Jašaragić, na drugi vratnici pa jo je v mrežo potisnil Amadej Maroša.

Izbranci Mitje Mörca so se v 35. minuti po kotu z leve strani kratek čas veselili zadetka Kristjana Trdina z glavo, vendar ga je sodnik po pregledu posnetka razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Toda v 39. so črno-beli vendarle zasluženo zmanjšali zaostanek. Po podaji Žana Petroviča z leve strani je žogo z volejem v mrežo pospravil prav Trdin.

Mura je v naletu končala prvi polčas, v drugem pa hitro prejela nov zadetek. Tega je v 51. minuti dosegel Luka Pihler s strelom z roba kazenskega prostora, potem ko se pri posredovanju ni posebej izkazal Fermišek. Pet minut pozneje so Lendavčani izpeljali še bliskovit protinapad, ki ga je spretno izkoristil Zorica za 4:1.

Le nekaj trenutkov zatem je Nafta še enkrat zatresla Murino mrežo, takrat je Jašaragić odvzel žogo na sredini igrišča, stekel v kazenski prostor in tudi on matiral Fermiška za 5:1. Tekma je bila tako odločena, nekaj razburljivih trenutkov pa so gledalci še videli. V 70. minuti je Alen Korošec poslal žogo pod prečko z dobrih desetih metrov za 5:2, v 86. je Fermišek preprečil šesti zadetek domačih z dobro obrambo, v 87. pa Erjavšek tretjega gostov po strelu Kenana Kurtovića z glavo.

Prva liga Telemach, 3. krog, izid:

Nafta 1903 - Mura 5:2 (2:1)

1:0 Zorica (21.), 2:0 Maroša (31.), 2:1 Trdin (39.), 3:1 L. Pihler (51.), 4:1 Zorica (56.), 5:1 Jašaragić (59.), 5:2 Korošec (70.).