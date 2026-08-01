Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nafta nadigrala Muro

Lendava, 01. 08. 2026 20.03 pred 8 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Bravo vs Nafta

Nogometaši Nafte so na prvi tekmi 3. kroga Prve lige Telemach na domačem igrišču visoko s 5:2 premagali Muro. Lendavčani imajo tako po treh odigranih tekmah že šest točk na svojem računu.

Oba prekmurska predstavnika v prvi ligi sta obetavno začela sezono. Mura je na dveh tekmah zbrala štiri točke, Nafta eno manj. Tokrat pa so bili Lendavčani izjemno učinkoviti in že po eni uri dokončno odločili tekmo v svoj prid. Izbranci Gonzala Escudera so znali kaznovati napake Murine obrambe in vratarja ter vsaj začasno skočili na sam vrh lestvice.

Nino Kouter je v tretji minuti kot prvi streljal na prekmurskem obračunu, z velike razdalje je žogo poslal malce čez Naftina vrata. Le minuto pozneje so Lendavčani dosegli gol, potem ko se je zapletel Ivan Borna Jelić Balta, žogo mu je odvzel Anis Jašaragić in jo poslal v mrežo, a po mnenju sodnika Aleksandra Matkovića pred tem naredil prekršek nad Murinim branilcem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugi strani je moral nato Lucas Erjavšek posredovati po strelu z glavo Marka Aščića, v 20. minuti je z roba kazenskega prostora zgrešil Niko Kasalo, v 21. pa so gostitelji povedli, ko so izigrali Murino obrambo, na koncu je Josip Ivan Zorica z glavo matiral Žigo Fermiška.

Mura je še naprej imela rahlo terensko pobudo, še nekajkrat prišla do zaključnih strelov, toda Nafta je v 31. minuti znova zadela. Po nizki podaji z leve strani je v osrčju kazenskega prostora žogo zgrešil Jašaragić, na drugi vratnici pa jo je v mrežo potisnil Amadej Maroša.

Izbranci Mitje Mörca so se v 35. minuti po kotu z leve strani kratek čas veselili zadetka Kristjana Trdina z glavo, vendar ga je sodnik po pregledu posnetka razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Toda v 39. so črno-beli vendarle zasluženo zmanjšali zaostanek. Po podaji Žana Petroviča z leve strani je žogo z volejem v mrežo pospravil prav Trdin.

Mura je v naletu končala prvi polčas, v drugem pa hitro prejela nov zadetek. Tega je v 51. minuti dosegel Luka Pihler s strelom z roba kazenskega prostora, potem ko se pri posredovanju ni posebej izkazal Fermišek. Pet minut pozneje so Lendavčani izpeljali še bliskovit protinapad, ki ga je spretno izkoristil Zorica za 4:1.

Le nekaj trenutkov zatem je Nafta še enkrat zatresla Murino mrežo, takrat je Jašaragić odvzel žogo na sredini igrišča, stekel v kazenski prostor in tudi on matiral Fermiška za 5:1. Tekma je bila tako odločena, nekaj razburljivih trenutkov pa so gledalci še videli. V 70. minuti je Alen Korošec poslal žogo pod prečko z dobrih desetih metrov za 5:2, v 86. je Fermišek preprečil šesti zadetek domačih z dobro obrambo, v 87. pa Erjavšek tretjega gostov po strelu Kenana Kurtovića z glavo.

Prva liga Telemach, 3. krog, izid:

Nafta 1903 - Mura 5:2 (2:1)
1:0 Zorica (21.), 2:0 Maroša (31.), 2:1 Trdin (39.), 3:1 L. Pihler (51.), 4:1 Zorica (56.), 5:1 Jašaragić (59.), 5:2 Korošec (70.).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga telemach nafta mura
24ur.com Zadnja tekma jesenskega dela pripadla Domžalčanom
24ur.com V finalu DP v futsalu se bo še iskrilo: Vrhničani povedli v seriji
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci torkovih tekem LP
24ur.com Vse na enem mestu: PSG zabil sedem, Barca in PSV pa po šest zadetkov
24ur.com ACH s šesto zaporedno zmago v prvenstvu
24ur.com Aluminij do treh točk proti Muri
24ur.com Olimpija še tretjič zapored izgubila z izidom 3:0
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
02. 08. 2026 17.47
Mi lahko nekdo pameten pove čemu so reflektorji na stadionu pogoj za igranje v 1. ligi? Da bodo delali senco…
Odgovori
0 0
gullit
01. 08. 2026 20.34
Vratar Mure je bil katastrofalen danes, kljub temu dobra, odprta tekma. V Celju pa zgodnje vodstvo Maribora že, ki igra res dobro po dolgem času.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897