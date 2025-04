Nafta prekrižala načrte Olimpiji

Ljubljančani, ki so pogrešali kaznovana Jurgena Celhako in predvsem Raula Florucza ter tudi poškodovanega Alexa Tamma, so v Lendavi odločneje začeli in nanizali nekaj strelov, predvsem je bil aktiven Marko Brest, ki je v uvodnih 18 minutah trikrat poskusil, enkrat pa je iz ugodnega položaja z roba kazenskega prostora zgrešil Diogo Pinto.

Sledilo je mirnejše obdobje, Nafta, pri kateri je med drugimi manjkal tudi poškodovani Josip Špoljarić, v prvem polčasu sploh ni prišla do kakšnega omembe vrednega strela, medtem ko je pri Olimpiji nekajkrat od daleč poskusil še Peter Agba, a bil vselej daleč od cilja, v zaključku polčasa pa je bil spet precej nenatančen Pinto.