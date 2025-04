Nafta ugnala Muro na tekmi šestih zadetkov, Koper porazil Radomlje

Po vrnitvi na igrišče je glavni sodnik znova pokazal na belo piko, spet se je za strel odločil Špoljarić in tako v 72. minuti dopolnil svoj "hat-trick". V končnici tekme so gostje sicer poskušali narediti kaj več v napadu, tik pred koncem je sicer Borna Proleta še znižal na 2:3, toda takoj zatem je Špoljarić dosegel še svoj četrti gol na tekmi, ko je zadel v prazno mrežo po napaki Raduhe.

Koprčani boljši od Radomelj

Slaviša Stojanović je na koprski klopi po treh tekmah, dveh prvenstvenih in eni pokalni, še stoodstoten. Njegovi varovanci so tokrat strli odpor Radomljanov in jih premagali še četrtič v sezoni.

Radomljani so bili tisti, ki so bolje in odločneje začel obračun na Obali, a po 15 minutah so vse bolj igro v svoje roke prevzemali Koprčani, ki so imeli dva prosta strela z ugodnih položajev, a Denis Popović z nobenim izmed njiju ni resno ogrozil Sama Pridgarja.

Že po dobre pol ure je moral v igro vstopiti Tomi Jurić namesto poškodovanega brata Denija, v 42. minuti pa je Kopru priigral enajstmetrovko, prekršek je naredil Miha Kompan Breznik. Prav Jurić je tudi streljal z bele pike in zanesljivo zadel za 1:0 ter svoj deveti gol sezone. Streljal je v svojo levo, Pridgarja pa poslal v nasprotno stran.