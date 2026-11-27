Le tri minute kasneje so gosti povedli, potem ko so lepo izigrali obrambo domačih, z malce sreče pa je po zmedi pred vrati Radomelj zadel Matyas Vidnyanszky . Jaša Martinčič je na drugi strani hitro za tem za kakšen meter najprej zgrešil levo vratnico Lucasa Erjavška , nato pa po obetavnem protinapadu precej zgrešil cilj še v 18. minuti, kot tudi na drugi strani Josip Ivan Zorica dve minuti kasneje.

Antonio Bosec je že po 15 sekundah prišel do obetavne priložnosti, a je iz neposredne bližine slabo zadel žogo. Po šoku so se gosti hitro zbrali in v sedmi minuti stresli vratnico po močnem strelu Shyona Omranija z okoli 20 metrov. Žoge se je pri tem malce dotaknil vratar domačih Nejc Dermastija .

So pa gosti le dobro minuto kasneje povišali prednost. Znova je zavladala zmeda v osrčju obrambe Radomljanov, potem ko niso izbili žoge. Zadetek je dosegel Anis Jašaragič, pri čemer je slabo na golovi črti posredoval Bine Anželj. Po nekaj raztrgane igre je v 42. minuti za domače po dobrem protinapadu zapretil Vanja Pelko, a za las zgrešil cilj s poskusom v dolgi kot. Dobro minuto kasneje je na drugi strani Amadej Maroša z roba kazenskega prostora stresel vratnico.

V drugem polčasu je v 48. minuti od daleč s prefinjenim strelom najprej poskušal Jaša Jelen, a je ostalo pri 0:2 z vidika Radomljanov. Erjavšek se je moral nato izkazati v 51. minuti, ko je iz dobrega položaja poskusil Nik Marinšek.

Domači so v 53. minuti zatresli mrežo Lendavčanov, a je glavni sodnik Mateo Tozan najprej zadetek razveljavil zaradi prekrška rezervista Saydouja Banguraja, nato pa si je po ogledu posnetka ob igrišču premislil, s čimer se je lahko Marinšek razveselil znižanja na 1:2. Bangura je predstavljal določeno nevarnost za gostujoče branilce, a je bil na njegov strel iz obrata v 58. minuti pozoren Erjavšek.

Po daljšem obdobju bolj obrambnega pristopa gostov so ti v enem redkih napadov v zadnje pol ure dvoboja znova vzpostavili prednost dveh golov. Po odličnem predložku Luke Poredoša je z glavo natančno meril Maroša in je po osmem zadetku zdaj še bolj čvrsto na vrhu lestvice strelcev.

Maroša je imel nato pred odhodom z zelenice še eno priložnost, a je iz zahtevnega kota malce zgrešil cilj, pri čemer bi lahko tudi podal v osrčje kazenskega prostora. Ob koncu je bila Nafta bližje četrtemu zadetku kot Radomljani drugemu, a je prvi strel Jhairja Bobsona v 89. minuti Dermastija ubranil, malce kasneje pa se je po posredovanju domačih žoga odkotalila mimo vrat.

Radomljani bodo v naslednjem krogu 6. decembra gostovali pri Mariboru, medtem ko bo Nafta dan prej gostila Brinje Grosuplje.