Antonio Bosec je že po 15 sekundah prišel do obetavne priložnosti, a je iz neposredne bližine slabo zadel žogo. Po šoku so se gosti hitro zbrali in v sedmi minuti stresli vratnico po močnem strelu Shyona Omranija z okoli 20 metrov. Žoge se je pri tem malce dotaknil vratar domačih Nejc Dermastija.
Le tri minute kasneje so gosti povedli, potem ko so lepo izigrali obrambo domačih, z malce sreče pa je po zmedi pred vrati Radomelj zadel Matyas Vidnyanszky. Jaša Martinčič je na drugi strani hitro za tem za kakšen meter najprej zgrešil levo vratnico Lucasa Erjavška, nato pa po obetavnem protinapadu precej zgrešil cilj še v 18. minuti, kot tudi na drugi strani Josip Ivan Zorica dve minuti kasneje.
So pa gosti le dobro minuto kasneje povišali prednost. Znova je zavladala zmeda v osrčju obrambe Radomljanov, potem ko niso izbili žoge. Zadetek je dosegel Anis Jašaragič, pri čemer je slabo na golovi črti posredoval Bine Anželj. Po nekaj raztrgane igre je v 42. minuti za domače po dobrem protinapadu zapretil Vanja Pelko, a za las zgrešil cilj s poskusom v dolgi kot. Dobro minuto kasneje je na drugi strani Amadej Maroša z roba kazenskega prostora stresel vratnico.
V drugem polčasu je v 48. minuti od daleč s prefinjenim strelom najprej poskušal Jaša Jelen, a je ostalo pri 0:2 z vidika Radomljanov. Erjavšek se je moral nato izkazati v 51. minuti, ko je iz dobrega položaja poskusil Nik Marinšek.
Domači so v 53. minuti zatresli mrežo Lendavčanov, a je glavni sodnik Mateo Tozan najprej zadetek razveljavil zaradi prekrška rezervista Saydouja Banguraja, nato pa si je po ogledu posnetka ob igrišču premislil, s čimer se je lahko Marinšek razveselil znižanja na 1:2. Bangura je predstavljal določeno nevarnost za gostujoče branilce, a je bil na njegov strel iz obrata v 58. minuti pozoren Erjavšek.
Po daljšem obdobju bolj obrambnega pristopa gostov so ti v enem redkih napadov v zadnje pol ure dvoboja znova vzpostavili prednost dveh golov. Po odličnem predložku Luke Poredoša je z glavo natančno meril Maroša in je po osmem zadetku zdaj še bolj čvrsto na vrhu lestvice strelcev.
Maroša je imel nato pred odhodom z zelenice še eno priložnost, a je iz zahtevnega kota malce zgrešil cilj, pri čemer bi lahko tudi podal v osrčje kazenskega prostora. Ob koncu je bila Nafta bližje četrtemu zadetku kot Radomljani drugemu, a je prvi strel Jhairja Bobsona v 89. minuti Dermastija ubranil, malce kasneje pa se je po posredovanju domačih žoga odkotalila mimo vrat.
Radomljani bodo v naslednjem krogu 6. decembra gostovali pri Mariboru, medtem ko bo Nafta dan prej gostila Brinje Grosuplje.
27. november, prva liga, izid:
Radomlje – Nafta 1903 1:3 (0:2)
Marinšek 54.; Vidnyanszky 10., Jašaragić 21., Maroša 71.
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