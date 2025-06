Nafta v drugo ligo, Domžale v dodatnih kvalifikacijah proti Triglavu

Zadnji tekmi letošnje sezone za Maribor in Celje iz vidika prvenstvene lestvice nista imeli posebnega. Vijoličasti so kljub porazu sezono sklenili na drugem mestu, grofje pa na četrtem.

Je bila pa tekma veliko pomembnejša za nasprotnike omenjenih ekip. Boljše izhodišče so imele Domžale, katerim je za zagotovitev devetega mesta, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi, zadoščala točka. In to jim je tudi uspelo. Celjani so sicer povedli, a je bil zadetek Aljoše Matka razveljavljen, do priznanega gola pa so nato prišli gostje, za katere je v polno meril Rene Hrvatin. Za delitev točk je poskrbel Tamar Svetlin.