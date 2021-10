Čeprav je bil obsojen na polletno zaporno kazen, bo Hernandez igral že proti Benfici

Lucas Hernandez bi se moral v torek oglasiti na zaslišanju na sodišču v Madridu, a je to storil dva dneva prej, s tem pa si je omogočil, da kandidira za tekmo. "Pogovoril bi se z njim, če bi opazil kaj nenavadnega, a temu ni tako. Je pravi profesionalec, dobro je treniral in jutri bo zagotovo pokazal dobro igro. Zna ločiti službene zadeve od zasebnih," je na novinarski konferenci povedal trener Bayerna Julian Nagelsmann.

Francoz, ki jo svojo reprezentanco pred dnevi osvojil Ligo narodov, je pa tudi aktualni svetovni prvak, se mora v zaporu zglasiti do 28. oktobra, vložil pa je pritožbo, zato še vedno upa, da mu ne bo treba za rešetke.

Pravna zadeva sega v februar 2017, ko sta bila Hernandez, ki je takrat igral za Atletico Madrid, in njegova partnerka Amelia Lorente obsojena za nasilje v družini. Štiri mesece pozneje sta bila skupaj na letališču, ko sta se po poroki vračala iz ZDA, zato ga je policija aretirala. Samo njega zato, ker do takrat žena in zdaj tudi mama njunega otroka uradnega odloka sodišča še ni prejela.