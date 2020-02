Nagelsmann o zavrnitvi ponudbe Reala: Želim se še izboljšati

Julian Nagelsmannje z Leipzigom na nedavnem derbiju 1. nemške Bundeslige remiziral z Bayernom v Münchnu, tako da je razmerje pri vrhu lestvice ostalo nespremenjeno: "rdeči biki" so s točko zaostanka še vedno najresnejši zasledovalci serijskih državnih prvakov, bitka za naslov pa z Borussio Dortmund, Borussio Mönchengladbach in tudi Bayerjem Leverkusnom, ki so tesno za petami vodilnima Bayernu in Leipzigu, pa že dolgo ni bila tako zanimiva.

Nagelsmann je tako po slovesu od Hoffenheima, ki ga je prvič v zgodovini kluba popeljal tudi v skupinski del Lige prvakov in do tretjega mesta v 1. Bundesligi, dokazal, da je lahko uspešen tudi v drugem okolju, že lep čas pa je pod drobnogledom evropskih velikanov. Tako je že leta 2018, ko je Real Madrid nepričakovano zapustil Zinedine Zidane, dobil klic iz španske prestolnice, zdaj pa je Nagelsmann, ki je takrat še vodil Hoffenheim, v intervjuju za britanski The Independentrazkril nekaj novih podrobnosti.

'V nogometnem svetu ni lahko načrtovati kariere, a moraš poskusiti'

"Nekaj običajnega je, da razmisliš, če te pokliče Real," je o klicu generalnega direktorja Reala Joseja Angela Sanchezapovedal nekdanji branilec Münchna 1860 Nagelsmann, ki pa po kaljenju v vrstah drugega največjega münchenskega kluba nikoli ni igral nogometa na najvišji ravni.

"Sprva sem bil presenečen, pretehtal sem in odločitev, da bi odšel tja, mi nikakor ni prijala. Želim se izboljšati, če pa greš takoj v Real Madrid, potem nimaš časa, da bi se kot trener izboljšal," se je na dogodke izpred slabih dveh let ozrl Nagelsmann.

"Za kaj takšnega moraš biti najboljši. Zdaj nisem najboljši, a priznam, da želim biti v prihodnje eden najboljših. Če greš v Real Madrid ali v Barcelono, ti navijači, mediji in tisti, ki sprejemajo odločitve, ne ponudijo časa, da to postaneš. Želijo le zmagati na vsaki tekmi. Naslovi, osvojitev Lige prvakov ... Če ne zmagaš, se ne moreš izgovarjati, da si mlad in da se še razvijaš. V nogometnem svetu ni lahko načrtovati kariere, ker je zelo nepredvidljiv. A moraš poskusiti,"je dodal.

'Bil bi največji korak, a ne bi bil pravi'

Dejal je še, da je zaradi hujše poškodbe, ki je poskrbela za predčasno prekinitev kariere v B-ekipi Augsburga, "dozorel", ravno to pa želi storiti pred prevzemom kakšne odmevne službe pri katerem od evropskih velikanov.

"Ključno je, da ubereš prave korake, ne pa največje. Real Madrid je verjetno ena najvišjih stopničk, na katere lahko stopiš, zato sem pomislil: 'Dopolnil boš 31 let, greš v Real, od tam naprej pa kam?' Zelo pomembna je zame tudi komunikacija. Rad komuniciram, zelo sem ekspresiven, ko govorim z mojimi igralci. Špansko še vedno ne znam govoriti, znam le reči: 'Dober dan, kako gre?' Že res, da bi to bil največji korak, a ne bi bil pravi korak,"je dodal trener nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki se bo v osmini finala Lige prvakov spopadel z londonskim Tottenhamom in nekdanjim trenerjem Reala Josejem Mourinhom.