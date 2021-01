Nagelsmann pel hvalnice nasprotniku: Haaland bo le še boljši

Kevin Kampl na derbiju 15. kroga nemške Bundeslige zaradi poškodbe ni dobil priložnosti za igro. In kdo ve, kako bi se tekma razpletla, če bi nekdanji slovenski reprezentant, ki mu Julian Nagelsmann zelo zaupa, zaigral na sredini igrišča. Borussia Dortmund je slavila po zaslugi izjemnega drugega polčasa, v katerem je v polnem sijaju zablestel norveški čudežni deček, komaj 20-letni Erling Braut Haaland . Udeležen je bil v akciji pri prvem zadetku gostov, pod katerega se je podpisal Jadon Sancho , nato pa je zabil še drugi in tretji gol Borussie v mrežo Leipziga. Haaland je na lestvici strelcev zdaj že na drugem mestu (12 golov), zaostaja le za izrednim Bayernovim napadalcem Robertom Lewandowskim , ki je v tej sezoni že pri neverjetnih 20 zadetkih. A ob tem je treba poudariti, da je Haaland izpustil pet bundesligaških tekem zaradi poškodbe.

"Mislim, da mu je pravkar uspelo dati 25 golov na 25 bundesligaških tekmah, nekaj takega. To je nekaj zares izjemnega. Neverjetna statistika," je Norvežana hvalil Nagelsmann, ki je z rdečimi biki uzrl svoj prvi domači poraz v tej sezoni. Ključni mož zmage Borussie je bil Haaland, ki se je pod dva gola podpisal tudi na zadnjem medsebojnem bundesligaškem obračunu. "To ni prvi njegov gol proti nam. Res je kakovosten in je še zelo mlad,"je hvalo nadaljeval mladi trener Leipziga. "Težko ga sicer sodim kot nasprotnika, toda zagotovo ima potencial, da se še razvije. Postal bo le še boljši," je prepričan Nagelsmann. "Liga bo lahko uživala v njegovih predstavah. No, nasprotniki pač ne," je v šali zaključil 33-letnik.

Vprašanje pa je, kako dolgo bo Haaland, ki iz dneva v dan opozarja nase, še ostal na nemških tleh. Zanimanje velikanov zanj je izjemno in kdo ve, kdaj bo na vrata Dortmunda potrkala takšna velikodušna ponudba, ki je nemški klub preprosto ne bo mogel zavrniti.