Nagelsmann z izbiro vratarja zanetil ogenj

Da bo izjemni Bayernov vratar, ki je dres elfa oblekel že 124-krat in v njem leta 2014 slavil naslov svetovnega prvaka, prvi vratar svoje reprezentance v običajnih okoliščinah ne bi bilo nič kaj presenetljivega. A upoštevati je treba, da Manuel Neuer za Nemčijo ni branil od evropskega prvenstva pred dvema letoma, odtlej pa ni bil niti enkrat vpoklican v reprezentanco.

Vlogo prvega čuvaja mreže je prevzel Hoffenheimov Oliver Baumann, ki je v kvalifikacijah za mundial branil prav vse minute. Kot poročajo nemški mediji, mu je selektor Julian Nagelsmann pred mesecem dni obljubil, da bo med vratnicama stal tudi na svetovnem prvenstvu.