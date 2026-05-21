Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nagelsmann z izbiro vratarja zanetil ogenj

Berlin, 21. 05. 2026 14.09 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Manuel Neuer

Tri tedne pred začetkom svetovnega prvenstva se je nemški tabor zapletel v afero. Selektor Julian Nagelsmann je po dveh letih v reprezentanco vrnil legendarnega Manuela Neuerja in mu bojda namenil vlogo prvega vratarja, kar je pri drugih akterjih naletelo na veliko neodobravanje.

Manuel Neuer se je precej presenetljivo znašel na spisku nemških reprezentantov.
Manuel Neuer se je precej presenetljivo znašel na spisku nemških reprezentantov.
FOTO: Profimedia

Da bo izjemni Bayernov vratar, ki je dres elfa oblekel že 124-krat in v njem leta 2014 slavil naslov svetovnega prvaka, prvi vratar svoje reprezentance v običajnih okoliščinah ne bi bilo nič kaj presenetljivega. A upoštevati je treba, da Manuel Neuer za Nemčijo ni branil od evropskega prvenstva pred dvema letoma, odtlej pa ni bil niti enkrat vpoklican v reprezentanco.

Vlogo prvega čuvaja mreže je prevzel Hoffenheimov Oliver Baumann, ki je v kvalifikacijah za mundial branil prav vse minute. Kot poročajo nemški mediji, mu je selektor Julian Nagelsmann pred mesecem dni obljubil, da bo med vratnicama stal tudi na svetovnem prvenstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vendar se je očitno premislil. Po zadnjih poročanjih iz dežele štirikratnih svetovnih prvakov je Nagelsmann vlogo prvega vratarja sedaj zaupal povratniku Neuerju, česar Baumann, za katerega je to pri 35 letih verjetno zadnja priložnost, da okusi slast mundiala, seveda ni dobro sprejel.

Sedaj je na Nagelsmannu, da pomiri nastalo situacijo. Jasno pa je, da tovrstni zapleti ne morejo pozitivno vplivati na vzdušje v garderobi.

nogomet nemčija svetovno prvenstvo manuel neuer

Vratar med ogrevanjem zlomil prst, kljub bolečinam igral in osvojil Ligo Evropa

24ur.com Se bo Bayernu maščevala odslovitev Nagelsmanna?
24ur.com Coman teden dni po operaciji srca že na treningu
24ur.com Gvinejec, ki je nekoč zabil Muri, se je izenačil z Lewandowskim
24ur.com Nagelsmann je že bivši, na njegovo mesto pa naj bi sedel Tuchel
24ur.com Nagelsmann: Razmišljam o vsem. O sebi, rezultatih, odgovornosti, odstopu ...
24ur.com Nemški reprezentant na prijateljski tekmi napadel soigralca
24ur.com Vratarske rošade v Dinamu: Žnuderl čaka na svojo priložnost
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PetindvajsetUR
21. 05. 2026 15.36
Neuer? 🤣🤣 konkurenca je vesela... Ka ni zadnji moz najzaneslivejsi? Tale rupa s svojimi izpadi sigurn ni.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
vizita
Portal
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kako ohraniti mišice v starosti
Kako ohraniti mišice v starosti
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
cekin
Portal
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
moskisvet
Portal
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725