Nagelsmann z izbiro vratarja zanetil ogenj

Da bo izjemni Bayernov vratar, ki je dres elfa oblekel že 124-krat in v njem leta 2014 slavil naslov svetovnega prvaka, prvi vratar svoje reprezentance v običajnih okoliščinah ne bi bilo nič kaj presenetljivega. A upoštevati je treba, da Manuel Neuer za Nemčijo ni branil od evropskega prvenstva pred dvema letoma, odtlej pa ni bil niti enkrat vpoklican v reprezentanco.
Vlogo prvega čuvaja mreže je prevzel Hoffenheimov Oliver Baumann, ki je v kvalifikacijah za mundial branil prav vse minute. Kot poročajo nemški mediji, mu je selektor Julian Nagelsmann pred mesecem dni obljubil, da bo med vratnicama stal tudi na svetovnem prvenstvu.
Vendar se je očitno premislil. Po zadnjih poročanjih iz dežele štirikratnih svetovnih prvakov je Nagelsmann vlogo prvega vratarja sedaj zaupal povratniku Neuerju, česar Baumann, za katerega je to pri 35 letih verjetno zadnja priložnost, da okusi slast mundiala, seveda ni dobro sprejel.
Sedaj je na Nagelsmannu, da pomiri nastalo situacijo. Jasno pa je, da tovrstni zapleti ne morejo pozitivno vplivati na vzdušje v garderobi.
