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Nogomet

Nagelsmann je moral oditi, prihaja Klopp?

Frankfurt, 03. 07. 2026 11.48 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.D.
Jürgen Klopp

Po poročanju številnih medijev Julian Nagelsmann zapušča položaj selektorja nemške nogometne reprezentance. Pritisk na 38-letnika je bil po izpadu z mundiala ogromen. Nagelsmann se je za odstop domnevno odločil po četrtkovem kriznem sestanku na sedežu nemške zveze DFB v Frankfurtu.

V ponedeljek je nemška reprezentanca v šestnajstini finala svetovnega prvenstva po izvajanju enajstmetrovk izpadla proti Paragvaju. Takoj po izpadu je Nagelsmann zavrnil možnost odstopa, vendar naj bi ga vodstvo nemške nogometne zveze DFB na sestanku v Frankfurtu pozvalo k takšnemu koraku.

Julian Nagelsmann in njegov najverjetnejši naslednik na klopi nemške reprezentance Jürgen Klopp
Julian Nagelsmann in njegov najverjetnejši naslednik na klopi nemške reprezentance Jürgen Klopp
FOTO: AP

"Nisem človek, ki bi pobegnil," je dejal Nagelsmann na stadionu v Foxboroughu v ZDA. Zdaj pa si je premislil.

Tudi prihodnost športnega direktorja Rudija Völlerja in poslovnega direktorja Andreasa Rettiga pri DFB ostaja negotova.

Že nekaj dni se kot možni naslednik na mestu selektorja omenja 59-letni Jürgen Klopp. Nekdanji izjemno uspešni trener Borussie Dortmunda in Liverpoola ter sedanji vodja nogometnih operacij pri Red Bullu velja za glavnega kandidata za selektorsko mesto elfa. Trenutno deluje kot strokovni komentator za MagentaTV v ZDA.

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Prva mednarodna tekma nemško reprezentanco po SP čaka 24. septembra na Nizozemskem v ligi narodov. Med preostalimi tekmeci v skupini sta do konca leta na sporedu še dvoboja z Grčijo in Srbijo.

Jürgen klopp nemčija julian nagelsmann

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JAZsemTI
03. 07. 2026 13.37
Nemci morajo nujno nekaj amputirati ker je elf začel gniti…
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0 0
SpamEx
03. 07. 2026 12.46
Klopp bo zagrizel v kislo jabolko
Odgovori
0 0
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