Nagelsmann je moral oditi, prihaja Klopp?

V ponedeljek je nemška reprezentanca v šestnajstini finala svetovnega prvenstva po izvajanju enajstmetrovk izpadla proti Paragvaju. Takoj po izpadu je Nagelsmann zavrnil možnost odstopa, vendar naj bi ga vodstvo nemške nogometne zveze DFB na sestanku v Frankfurtu pozvalo k takšnemu koraku.

Julian Nagelsmann in njegov najverjetnejši naslednik na klopi nemške reprezentance Jürgen Klopp

"Nisem človek, ki bi pobegnil," je dejal Nagelsmann na stadionu v Foxboroughu v ZDA. Zdaj pa si je premislil.

Tudi prihodnost športnega direktorja Rudija Völlerja in poslovnega direktorja Andreasa Rettiga pri DFB ostaja negotova.

Že nekaj dni se kot možni naslednik na mestu selektorja omenja 59-letni Jürgen Klopp. Nekdanji izjemno uspešni trener Borussie Dortmunda in Liverpoola ter sedanji vodja nogometnih operacij pri Red Bullu velja za glavnega kandidata za selektorsko mesto elfa. Trenutno deluje kot strokovni komentator za MagentaTV v ZDA.