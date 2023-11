Nagrada 'golden boy' pričakovano v roke Bellinghama

Italijanski časnik Tuttosport je že 15. junija objavil seznam stotih nominirancev, ki se iz meseca v mesec krči. Sredi julija jih je ostalo 80, mesec kasneje 60, sredi septembra le še 40. Naslednji in s tem zadnji 'rez' je sledil 15. oktobra, ko je bilo znanih 20 finalistov, izmed katerih so žiranti zdaj izbrali zmagovalca. To je pričakovano postal Jude Bellingham , ki od poletnega prestopa v Real Madrid naravnost navdušuje na zelenicah.

Kdo odloča o končnemu zmagovalcu?

Točke podeljuje 40 predstavnikov največjih evropskih športnih časopisov, kot so: Tuttosport (Italija), Bild (Nemčija), Blick (Švica), A Bola (Portugalska), l'Équipe (Francija), France Football (Francija), Marca (Španija), Mundo Deportivo (Španija), Ta Nea (Grčija), Sport Express (Rusija), De Telegraaf (Nizozemska), The Times (Združeno kraljestvo) in drugi. Pri končnem glasovanju vsak žirant med pet nogometašev razdeli 26 točk, in sicer dodeli 10 točk igralcu, za katerega meni, da je najbolj impresiven, sedem drugemu najbolj impresivnemu, pet tretjemu, tri četrtemu in eno petemu najbolj impresivnemu po njegovem mnenju oziroma mnenju medija, ki ga predstavlja.