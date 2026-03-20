Nagrada za odlično sezono: Vipotnik podaljšal pogodbo s Swanseajem do 2030

Žan Vipotnik se je v Wales preselil v sezoni 2024/25, ko je zapustil tonečo ladjo francoskega Bordeauxja. V debitantski sezoni je na 44 tekmah zabil 7 golov. Letos pa kaže drug obraz in je v Championshipu že pri 17 doseženih zadetkih. Pri Swanseaju so se tako odločili, da si storitve odličnega Slovenca zagotovijo še za štiri leta.

Moštvo iz Walesa trenutno zaseda 11. mesto v angleški drugi ligi, Vipotnik si želi dobrega konca sezone: "Želim, da v zadnjem delu izboljšamo svoje predstave in sezono končamo kar se da dobro. Upam, da bom s svojimi predstavami še naprej pomagal soigralcem."