Nogomet

Nagrada za odlično sezono: Vipotnik podaljšal pogodbo s Swanseajem do 2030

Swansea, 20. 03. 2026 18.05 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Žan Vipotnik

Najboljši strelec angleške druge lige Žan Vipotnik je podaljšal pogodbo s Swanseajem do leta 2030. Slovenski reprezentant je v letošnji sezoni vpisal že 17 ligaških golov, s čimer je vzbudil pozornost številnih angleških prvoligašev. "Lepo je biti poplačan za odlično sezono, obenem pa podaljšanje služi kot motivacija za mojo prihodnost pri labodih."

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Swansea City

Žan Vipotnik se je v Wales preselil v sezoni 2024/25, ko je zapustil tonečo ladjo francoskega Bordeauxja. V debitantski sezoni je na 44 tekmah zabil 7 golov. Letos pa kaže drug obraz in je v Championshipu že pri 17 doseženih zadetkih. Pri Swanseaju so se tako odločili, da si storitve odličnega Slovenca zagotovijo še za štiri leta.

Moštvo iz Walesa trenutno zaseda 11. mesto v angleški drugi ligi, Vipotnik si želi dobrega konca sezone: "Želim, da v zadnjem delu izboljšamo svoje predstave in sezono končamo kar se da dobro. Upam, da bom s svojimi predstavami še naprej pomagal soigralcem."

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Profimedia

Podaljšanje pogodbe pomeni pomemben mejnik v karieri nekdanjega napadalca Maribora, ki je svoj pečat pustil tudi na slovenski izbrani vrsti: "Lepo je biti poplačan za odlično sezono, obenem pa podaljšanje služi kot motivacija za mojo prihodnost pri labodih. Res uživam v igranju nogometa, podpora, ki mi jo dajejo soigralci in strokovni štab, je neprecenljiva."

Pomembnosti 24-letnega Štajerca se zaveda tudi glavni trener Vitor Matos: "Žan ima za sabo res odlično sezono, njegovi zadetki so ključni za naš uspeh. Podaljšanje pogodbe je zaslužena nagrada za izvrstno formo. Potrudili se bomo, da mu pomagamo pri tem, da napreduje kot igralec in da sezono skupaj s soigralci zaključi kar se da dobro."

swansea žan vipotnik

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jozefStefan
20. 03. 2026 18.58
Bolj nagrada za klub. Nekak sem prepričan , da še samo nekaj mesecev in bo kje drugje.
bibaleze
