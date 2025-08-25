Svetli način
Nogomet

Nagrade Sofascore: Raphinha slavil v dveh kategorijah

Zadar , 25. 08. 2025 13.38 | Posodobljeno pred 56 minutami

J.B.
6

Statistični portal Sofascore je pred dnevi v Zadru priredil prvo podelitev nagrad najboljšim nogometašem minule sezone. Za razliko od tekmovanja za zlato žogo niso šteli glasovi novinarjev in mnenja drugih strokovnjakov, temveč zgolj statistika. In kdo je pobral smetano nagrad?

Sofascore je podeljevala nagrade najboljšim posameznikom iz najboljših evropskih prvenstev. O dobitnikih je odločal statistični algoritem, ki v obzir vzame vsako najmanjšo potezo slehernega nogometaša. 

V Ligi prvakov je nagrado pobral Raphinha (Barcelona), ki je bil s 13 goli obenem tudi najboljši strelec tekmovanja. Isto število zadetkov je sicer dosegel še Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). "Ponosen in vesel sem, da ste prepoznali moje predstave. V čast mi je, da sem bil prepoznan za najboljšega po oceni Sofascore," je ob tem dejal Brazilec, ki je bil sočasno proglašen še za najboljšega nogometaša španskega prvenstva. V tej konkurenci je prehitel klubskega soigralca Lamina Yamala

29 golov in 18 asistenc je v prejšnji sezoni Premier League prispeval Mohamed Salah. FOTO: AP

V Premier League je slavil Mohamed Salah (Liverpool) pred Coleom Palmerjem (Chelsea). "Ni samo eden najboljših trenutne generacije, ampak je med najboljšimi v celotni 130-letni zgodovini tega kluba," je Egipčana pohvalil Jamie Carrargher, še en legendarni bivši član Redsov.

Za najboljšega v nemški Bundesligi je bil proglašen Bayernov Joshua Kimmich. "Je vodja na igrišču, ki povezuje vse ostale. Prednost takšnih nagrad je, da jih lahko dobijo tudi nogometaši, ki po statistiki ne izstopajo toliko" je ob tem dejal Peter Schmeichel, ki je kot strokovni komentator sodeloval na podelitvi pri naših južnih sosedih. 

Vezisti, ki ne dosegajo veliko zadetkov, običajno niso v ospredju individualnih nagrad. Kimmich pa je bil z oceno 7,91 celo najboljši izmed nogometašev v državnih prvenstvih v prejšnji sezoni. Lani je za Bayern na 33 tekmah v nemškem prvenstvu dosegel tri gole in sedem asistenc. 

Mattia Zaccagni je bil najboljši v Serie A. FOTO: AP

Presenetljiv izbor je bil v Serie A, kjer je slavil član Lazia Mattia Zaccagni. "Bil je zelo konstanten. Lazio je bil tri četrtine sezone izjemen, Zaccagni pa je bil pri tem verjetno celo glavni posameznik. Je pravi vodja na igrišču in izven njega," je glede izbora povedal legendarni Alessandro Del Piero. Po njegovem mnenju bi si nagrado sicer najbolj zaslužil Napolijev vezist Scott McTominay

V francoskem prvenstvu pa je bil najboljši PSG-jev Achraf Hakimi, ki je imel izmed vseh nogometašev v Ligue 1 daleč največ uspešnih podaj v napadalni tretjini igrišča. 

KOMENTARJI (6)

janezdollar
25. 08. 2025 14.54
Ojej kakšne žajfa nagrade… 🤮😂
26040404
25. 08. 2025 14.48
Nekaj je zagotovo-Real bo prireditev bojkotiral...
Nejc Lola
25. 08. 2025 14.44
+0
Raphinha je lahko prvak v Sofascore excel tabelah, ampak za zlato žogo ni dovolj.
zapiramvamustaaa
25. 08. 2025 14.27
-2
Zlata žoga Dembele💪💪👑
zapiramvamustaaa
25. 08. 2025 14.25
-2
Hahaha sanjaj ja kolerči.Inter vas osramotil z sedmimi komadi in ti zlato žogo?!Malo morgen ja.
cripstoner
25. 08. 2025 14.16
+6
raphinha je seveda tisti, ki bi moral prejeti letošnjo zlato žogo.. ne dembele, ne yamal, niti kdorkoli drug.. številke glede konsistentnosti njegovih predstav vsekakor ne lažejo..
