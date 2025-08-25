Nagrade Sofascore: Raphinha slavil v dveh kategorijah

Sofascore je podeljevala nagrade najboljšim posameznikom iz najboljših evropskih prvenstev. O dobitnikih je odločal statistični algoritem, ki v obzir vzame vsako najmanjšo potezo slehernega nogometaša.
V Ligi prvakov je nagrado pobral Raphinha (Barcelona), ki je bil s 13 goli obenem tudi najboljši strelec tekmovanja. Isto število zadetkov je sicer dosegel še Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). "Ponosen in vesel sem, da ste prepoznali moje predstave. V čast mi je, da sem bil prepoznan za najboljšega po oceni Sofascore," je ob tem dejal Brazilec, ki je bil sočasno proglašen še za najboljšega nogometaša španskega prvenstva. V tej konkurenci je prehitel klubskega soigralca Lamina Yamala.
V Premier League je slavil Mohamed Salah (Liverpool) pred Coleom Palmerjem (Chelsea). "Ni samo eden najboljših trenutne generacije, ampak je med najboljšimi v celotni 130-letni zgodovini tega kluba," je Egipčana pohvalil Jamie Carrargher, še en legendarni bivši član Redsov.
Za najboljšega v nemški Bundesligi je bil proglašen Bayernov Joshua Kimmich. "Je vodja na igrišču, ki povezuje vse ostale. Prednost takšnih nagrad je, da jih lahko dobijo tudi nogometaši, ki po statistiki ne izstopajo toliko" je ob tem dejal Peter Schmeichel, ki je kot strokovni komentator sodeloval na podelitvi pri naših južnih sosedih.
Vezisti, ki ne dosegajo veliko zadetkov, običajno niso v ospredju individualnih nagrad. Kimmich pa je bil z oceno 7,91 celo najboljši izmed nogometašev v državnih prvenstvih v prejšnji sezoni. Lani je za Bayern na 33 tekmah v nemškem prvenstvu dosegel tri gole in sedem asistenc.
Presenetljiv izbor je bil v Serie A, kjer je slavil član Lazia Mattia Zaccagni. "Bil je zelo konstanten. Lazio je bil tri četrtine sezone izjemen, Zaccagni pa je bil pri tem verjetno celo glavni posameznik. Je pravi vodja na igrišču in izven njega," je glede izbora povedal legendarni Alessandro Del Piero. Po njegovem mnenju bi si nagrado sicer najbolj zaslužil Napolijev vezist Scott McTominay.
V francoskem prvenstvu pa je bil najboljši PSG-jev Achraf Hakimi, ki je imel izmed vseh nogometašev v Ligue 1 daleč največ uspešnih podaj v napadalni tretjini igrišča.
