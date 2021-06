Nagradna igra: napovej zmagovalca Eura in osvoji dron

Fanatično spremljaš nogomet? Si vedno med najglasnejšimi, ki si upajo napovedati zmagovalca? Potem je tu zate kot nalašč nagradna igra Pick'em, pri kateri boš s svojim nogometnim znanjem in malce sreče lahko prišel do izjemne nagrade: drona DJI Mavic Mini 2. Kaj moraš storiti? V nagradni igri, ki jo pripravljamo v sodelovanju s partnerjem SofaScore, moraš najprej izbrati (označiti) potnike iz skupinskega dela v izločilne boje (tu moraš določiti tudi vrstni red v posamezni skupini). Nato v izločilnih bojih vse do velikega finala določi zmagovalca posameznega para in nato še tistega, ki bo dvignil lovoriko. Zmagovalec nagradne igre bo tisti, ki bo vse do zmagovalca napovedal pravilno.

POMEMBNO: v nagradni igri lahko sodelujete le starejši od 15 let, svoje napovedi pa morate seveda oddati pred začetkom tekmovanja. Če v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 15 let, mora imeti privolitev staršev, skrbnikov oz. zakonitih zastopnikov. Spomnimo: Euro 2021 se prične 11. junija. Nagradna igra je sicer sestavljena iz dveh delov, znova bo moč napovedovati zmagovalca pred izločilnimi dvoboji (od 23. 6. do 26. 6.). Drugi del je nova priložnost za vse sodelujoče, da znova sodelujejo v nagradni igri Pick'em, vendar samo v izločitvenem delu prvenstva. Drugi del je priložnost tudi za nove sodelujoče, da se pridružijo nagradni igri, prav tako v izločitvenem delu prvenstva. A pozor: sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali že v prvem delu, lahko imajo majhno prednost pred sodelujočimi, ki so se pridružili šele v drugem delu, če so imeli visok odstotek natančnosti pri svojih izbirah v skupinskem delu prvenstva. V kolikor nihče ne bo pravilno napovedal vseh zmagovalcev in vrstnega reda v skupini, bo zmagovalca določil poseben sistem točkovanja. Kako se vse skupaj točkuje, si lahko ogledate v spodnjem dokumentu, v katerem je nagradna igra podrobneje razložena. Organizator in izvajalec nagradne igre je SofaScore EURO Pick'em, družba Sofa IT, d. o. o., pri čemer veljajo pravila SofaScore EURO Pick'em: