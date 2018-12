Nainggolanov 'načrt': Za ta korak so potrebni novi incidenti

Potem, ko naj bi se po poročanju italijanskih medijev Radja Naingollan in športni direktor Interja Beppe Marotta pogovorila o razlogih za suspenz, o katerem smo na našem portalu pred dnevi že poročali , so v javnost - tako navaja Calciomercato - pricurljale nove podrobnosti o resničnih razlogih za kazen s strani klubskega vodstva kontroverznemu belgijskemu reprezentantu.

Slednji naj bi po skromnem remiju Interja proti Chievu (1 : 1) končal v enem od milanskih nočnih klubov, kjer se je zaupal prijatelju, da čedalje težje prenaša življenje v prestolnici mode. Še več: v zvočnem posnetku, ki so se ga dokopali pri omenjenem italijanskem mediju, Nainggolan kritizira klubsko vodstvo in navijače črno-modrih, kar bo zagotovo še kako negativno vplivalo na nogometašev odnos z interisti. "Tu (pri Interju, op. a.) se počutim kot v klavnici. Ampak v redu, vedno sem dajal vse od sebe, zato sem na koncu vsem zaprl usta. Ko jim pokažem svoje, me bodo interisti lahko le poljubili na zadnjo plat. Želim se vrniti v Romo, Francesco Totti je moj dober prijatelj in upam, da lahko uredi zadevo na obojestransko zadovoljstvo. Toda če želim storiti ta korak, bom moral izzvati nove incidente," se je dalo slišati iz zvočnega posnetka, ki že močno odmeva na nogometnem 'škornju'.



Na odziv kluba na nove dokaze o neposlušnosti in k incidentom nagnjenega nogometaša domača javnost še čaka.