'Naj naši proti Srbiji povedejo z 1:0 in to zadržijo do konca. Ne pa s 3:0, potem pa ...'

"To je bil nor obračun," tako scenarij v Charleroiju, ki se ga ne bi sramovali niti pisci najbolj uspešnih trilerjev, opiše Sašo Udovič. Ljubljančan je bil v začetni postavi. Četa Srečka Katanca je do 57. minute z dvema goloma Zlatka Zahovića in enim Mirana Pavlina vodila že s 3:0. Srbi so nato ostali z igralcem manj, izključen je bil (zdaj že pokojni) Siniša Mihajlović. Ta si je karton rdeče barve prislužil, ker je odrinil, ja, prav Udoviča. Kmalu 55-letnik trdi, da pred incidentom s Srbom ni imel nikakršnih težav, prav tako sta po tekmi takoj zakopala bojno sekiro. Kakorkoli že, vse omenjeno Sloveniji ni pomagalo, da bi iz Belgije odnesla zmago. "Plavi" so namreč izenačili v razmaku zgolj šestih minut. "To je bila tekma, ki se ne bo vpisala zgolj v slovensko nogometno zgodovino, temveč tudi evropsko," poudarja Udovič.