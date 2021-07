Najbogatejšemu med nogometnimi sodniki pripadla posebna čast

Björn Kuipers je mednarodno sodniško kariero začel pred 15 leti, pred nedeljskim finalom evropskega prvenstva pa je, če gledamo pomembnejše tekme, pravico delil v dveh finalih Lige Evropa in enem finalu Lige prvakov. Kot član sodniške ekipe je prisostvoval na evropskih prvenstvih 2012 in 2016 ter zadnjih dveh svetovnih prvenstvih (2014 in 2018).

Na tem Euru, ki ga bosta s skorajšnjim finalom sklenili reprezentanci Anglije in Italije, je sodil na dveh tekmah skupinskega dela (Danska – Belgija in Slovaška – Španija) ter v četrtfinalnem obračunu med Dansko in Češko. Na 48-letnemu Kuipersu pa je bolj zanimivo to, o čemer v teh dneh pišejo predvsem v otoških medijih. Gre namreč za najbogatejšega nogometnega sodnika na svetu, čigar premoženje je ocenjeno na dobrih 13 milijonov evrov. To je pridobil z ustanovitvijo verige supermarketov "Jumbo Kuipers", ki sponzorira tudi nizozemskega dirkača formule 1 Maxa Verstappna.

Kuipersu bosta v vlogi stranskih sodnikov v nedeljskem večeru na Wembleyju pomagala rojaka Sander van Roekel in Erwin Zeinstra ter Španec Carlos Del Cerro Grande, ki bo opravljal naloge četrtega sodnika.