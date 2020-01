Najbogatejši Afričan: Ko zaključim vse projekte, bom kupil Arsenal

62-letni Nigerijec je po podatkih Forbesa najbogatejši Afričan in 136. najbogatejši Zemljan. Leta 2018 je bil ocenjen kot 66. najvplivnejši posameznik na svetu. Svoje bogastvo je ustvaril z družbo Dangote Group, ki večji delež prometa ustvari s prodajo cementa. V kratkem pa bi znal svoje lovke vreči na najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Kupiti namreč namerava londonski Arsenal."Da, to je ekipa, ki si jo nekega dne želim kupiti. A ne takoj. Imam namreč projekte, ki so skupaj vredni več kot 15 milijard, ko pa bo vse zaključeno, se bom osredotočil na Arsenal. Upam, da se bo to zgodilo že leta 2021," je v televizijski oddaji Davida Rubensteina dejal Aliko Dangote, ki se trenutno ukvarja predvsem z gradnjo največje naftne rafinerije na črni celini. Ko bo projekt v nigerijskem mestu Lekki končan, bodo lahko tam pridobivali kar 650 tisoč sodov nafte na dan.

Tavanje v temi

Ameriški poslovnež Stan Kroenkeje pri Arsenalu že od leta 2007, ko je imel sprva 11-odstotni delež, 26. septembra 2018 pa je postal edini lastnik kluba. Navijači so s politiko vodenja nadvse nezadovoljni, saj je 72-letniku na prvem mestu zaslužek. Stvari na Emiratesu tako vse bolj prepušča sinu Joshu, ki pa mu, sodeč po rezultatih, ne uspeva prav veliko. Na tem mestu je smiselno dodati še, da je Arsenal po odhodu dolgoletnega trenerja Arsena Wengerja zašel v čisto pravo krizo identitete. Dobro sezono je luč na koncu tunela iskal Unai Emery, ki ga je pred časom nadomestil rojak Mikel Arteta. Španec pa bo za vrnitev med najboljše angleške ekipe zagotovo potreboval podporo vodilnih oziroma tistih, ki na Emiratesu razpolagajo z denarjem.

Premier League

Prvi odzivi navijačev Arsenala v povezavi z morebitnim Dangotejevim prevzemom so pozitivni. Večina topničarjev je enotnih, da slabše, kot je sedaj, tako ali tako ne more biti. Pred leti se je z nakupom kluba spogledoval tudi ruski poslovnež Ališer Usmanov, sicer tudi velik navijač Londončanov, ki pa je pred dvema letoma dokončno obupal. Ostalim v vodstvu kluba je očital predvsem pomanjkanje ambicij, svoj delež pa je za okoli 550 milijonov dokončno prodal Kroenkeju.