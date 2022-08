'Najbogatejši klub na svetu' končno odprl svoj mošnjiček, prihaja Isak

Newcastle je lani prevzel Savdski javni naložbeni sklad (PIF) in vsaj neuradno postal najbogatejši klub na svetu. Po prevzemu so apetiti navijačev Newcastla občutno narasli, pričakovali so namreč zveneče okrepitve, ki bi v klub prestopile v zameno za vrtoglave zneske. Januarja letos je prišel Bruno Guimaraes (42 milijonov evrov), sledil mu je Kieran Trippier (14 milijonov evrov), v začetku poletnega prestopnega roka pa jima je skozi vrata sledil Sven Botman (40 milijonov evrov).

Vsi trije so do zdaj upravičili solidne zneske, ki so jih bogati lastniki kluba odšteli zanje. Zdaj je na vrsto prišel tudi eden najbolj nadarjenih mladih nogometašev na svetu Alexander Isak, ki se bo novim soigralcem pridružil iz španskega Real Sociedada. Po poročanju vedno zanesljivega italijanskega športnega novinarja Fabrizia Romana bo Newcastle zanj odštel rekorden znesek: 65 milijonov evrov in verjetno pet milijonov evrov dodatka je pristalo na računih kluba iz San Sebastiana, Newcastle pa je postavil klubski rekord. Pričakovana revolucija se je spremenila v razumno evolucijo, a tekmeci v Premier ligi imajo vse več razlogov, da se bojijo velikana, ki počasi, a zanesljivo koraka proti samemu vrhu evropskega nogometa.

Isak že nekaj let velja za zelo nadarjenega napadalca, ki je največ zanimanja vzbudil ravno na Otoku. V minulih prestopnih rokih so ga angleški mediji povezovali predvsem z Arsenalom, ki pa po prihodu Gabriela Jesusa iz Manchester Cityja ne potrebuje več okrepitev v napadu. Šved je v dresu Sociedada na 132 tekmah zabil 44 golov, pri 22 letih starosti pa navijačem svojega novega kluba obljublja predvsem veliko napredka v prihajajočih letih.