Najbolj nadarjen severnokorejski nogometaš izginil brez sledi

Katar naj bi nogometaša po osvojitvi naslova deportiral. Zaradi pandemije covida-19 je vrhovno vodstvo Severne Koreje državne meje praktično popolnoma zaprlo. Poročilo varnostnega sveta združenih narodov trdi, da naj bi se Han januarja leta 2021 vkrcal na letalo, ki naj bi bilo prvotno namenjeno proti njegovi domovini. Zaradi prepovedi vstopa v Severno Korejo je moral odleteti nazaj v Italijo, natančneje v Rim.

"Vem, da so ga njegovi predstavniki odpeljali nazaj v Italijo. Mislim, da je še vedno tam, ampak ne more več igrati nogometa. Res je smola, da ne igra in ne napreduje več," je potrdil nekdanji selektor severnokorejske nogometne reprezentance Jorn Andersen. Italijansko zunanje ministrstvo in FIFA na povpraševanje CNN-a o trenutni lokaciji nogometaša nista odgovorila. CNN poroča, da naj bi Han od leta 2021 živel na eni od ambasad Severne Koreje v Evropi, kjer naj bi čakal na ukinitev prepovedi letov v njegovo domovino.