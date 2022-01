'Najbolj nora tekma v kvalifikacijah za SP'

Argentinska nogometna reprezentanca, ki si je že priigrala nastop na svetovnem prvenstvu 2022, je brez prvega zvezdnika Lionela Messija premagala Čile z 2:1 in mu močno priprla vrata na mundial. Brazilci pa so na "vroči" tekmi v Quitu, igrali so brez zvezdnika Neymarja, le remizirali z Ekvadorjem (1:1). Urugvaj je bil z 1:0 boljši od Paragvaja. Za sinjemodre, ki so niz nepremaganosti podaljšali na 27 tekem, sta že v prvem polčasu zadela Angel Di Maria in Lautaro Martinez.

Gavči so se morali na tekmi v puščavi Atacama znajti brez kapetana Lionela Messija in selektorja Lionela Scalonija. Neverjetna tekma v Ekvadorju. Brazilski vratar Alisson Becker je bil dvakrat pred izključitvijo, a ga je obakrat rešil pregled videoposnetkov. Na drugi strani je Ekvador ostal brez enajstmetrovke, s katero bi lahko prišel do ključne zmage v boju za SP. Zvezdnik PSG po koronski okužbi še ni v pravi formi, Scaloni pa je bil pred kratkim pozitiven na novi koronavirus. Argentina je sicer na drugem mestu v južnoameriških kvalifikacijah za Brazilijo, in ima 32 točk s 14 tekem. La roja, ki je še drugič zaporedoma izgubila, se še bori za Katar in ima 16 točk s 15 tekem. Ta čas je na sedmem mestu lestvice; tri točke zaostaja za Urugvajem, ki je četrti in za zdaj drži zadnje mesto za neposredno uvrstitev na mundial. Urugvaj je z zadetkom Luisa Suareza premagal Paragvaj in pod vodstvom novega selektorja Diega Alonsa naredil pomemben korak k neposredni uvrstitvi v Katar. Vodilni Brazilci (36 točk) so s ta čas tretjo ekipo kvalifikacij Ekvadorjem igrali neodločeno, a razburljivo tekmo z dvema rdečima in osmimi rumenimi kartoni ter kar 32 prekrški. Tekma pa se je dodobra razplamtela po zadetku Casemira v 6. minuti. Kolumbijski sodnik Wilmar Roldan je popravil več odločitev; dvakrat je pokazal rdeči karton brazilskemu vratarju Alissonu, a je po posvetu z videosodnikom VAR obakrat spremenil svojo odločitev. icon-expand Alisson Becker FOTO: AP Ekvadorski vratar Alexander Dominguez je bil izključen zaradi brutalnega udarca Matheusa Cunha v 15. minuti, ki je utrpel raztrganino na vratu, kot je bilo videti na brazilski televiziji, zaradi česar je bila tekma prekinjena za šest minut. Ekvadorski vratar Alexander Dominguez je bil izključen zaradi brutalnega udarca Matheusa Cunha v 15. minuti, ki je utrpel raztrganino na vratu, zaradi česar je bila tekma prekinjena za šest minut. V 20. minuti je brazilski branilec Emerson prejel drugi rumeni karton. Brazilski vratar Alisson je v 26. minuti sprva dobil rdeči karton, a je Roldan odločitev nato razveljavil in mu dodelil rumenega. Potem ko je sodnik na začetku drugega polčasa razveljavil gol Ekvadorja in po ogledu VAR preklical enajstmetrovko, je nato v 75. minuti izenačil Felix Torres. V sodnikovem dodatku je Roldan Alissonu pokazal drugi rumeni karton in dosodil enajstmetrovko, a je tudi to odločitev po preverjanju videosodnika VAR odločitev preklical. "Mislim, da se je to zgodilo prvič v zgodovini nogometa," je po dveh spremenjenih sodnikovih odločitvah, ki bi ga sicer poslali s terena, dejal vratar Liverpoola.