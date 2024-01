Šimundža o novincih: Najbolj pomembno je, da so si želeli priti v Maribor

"Najbolj pomembno je, da so vsi izrazili željo priti v Maribor. Prvi teden je bolj uvajalni, da poženejo motorje. V drugem tednu bomo šli na vedno višje zahteve. Imamo smernice, kako in kaj želimo izboljšati," je povedal 52-letni Šimundža, preden se je trojici novincev bolj podrobno posvetil.

Mariborčani so v priprave vstopili s tremi novimi obrazi. Iz Kopra je prišel eden najbolj izstopajočih nogometašev prve lige v zadnjem obdobju Maks Barišić . Osrednji branilec Lan Vidmar je prišel iz bližnjega drugoligaša Kety Bistrice, Pijus Syrvis pa je nazadnje igral v rodni Litvi in bo predstavljal okrepitev na desni strani obrambe.

V državah, kjer je sezona razdeljena na dva dela z dolgim vmesnim premorom, so zimske priprave najpomembnejše, je v konferenčni sobi Ljudskega vrta izpostavil Ante Šimundža in pojasnil, da se pozimi ustvari osnovo za vse leto.

Največja neznanka pa je litovski reprezentant Pijus Syrvis, ki se je v prejšnji sezoni domačega prvenstva izkazal za zelo potentnega nogometaša, zbral je sedem zadetkov in šest asistenc. "Potreboval bo čas za adaptacijo. Upam, da bo čim krajši. Je profil igralca, ki je bil željan v DNK-ju Maribora. Komunikacija je zelo dobra, ker govori tekoče angleško. Da bi že zdaj dal kakšno oceno, to pa zelo težko," je pojasnil strokovnjak na mariborski klopi.

"Lan Vidmar je tukaj kot potencial, ki smo ga od mojega prihoda podrobno spremljali. Po karakterju in profilu ustreza temu, kar si želimo v prihodnosti. Na njemu je, da trdo dela in se zaveda, kako velika razlika je med prvo in drugo ligo. Je fant, na katerega računamo v prihodnosti," je Šimundža razkril, da bodo na 22-letnega branilca v prihodnosti polagali velike upe.

"Principi, ki so bili uvedeni že zdaj, bodo izpiljeni. Predvsem v Turčiji, kjer bo veliko tekem. Eno je trenirati, drugo pa je potem igrati tekme. Narediti moramo preklop, da stvari, ki jih počnemo na treningih, prenesemo na tekme," si želi Šimundža, ki se je na mariborsko klop vrnil v začetku oktobra lani.

Repas in Šoštarič Karič v ZDA, s čimer Šimundža nima težav

Na prvem treningu sicer ni pozdravil celotne zasedbe. Itsuki Urata, Andraž Žinić in Josip Iličić so bolni, Ignacio Guerrico se bo ekipi zaradi zamude letala pridružil v petek. Zaradi poškodb so še vedno na stranskem tiru tudi Gregor Sikošek, Martin Milec, Behar Feta.

Za nameček bo moral Šimundža del oprav izpeljati brez Jana Repasa in Svena Šoštariča Kariča, ki sta prejela vpoklic v reprezentanco, ki se bo 20. januarja v San Antoniu pomerila z reprezentanco ZDA. "To je bilo dogovorjeno s selektorjem. Z naše strani je zadovoljivo. Upam, da bosta lahko igrala celo tekmo in se s kakšnim dnevom zaostanka priključila pripravam, tako da v tem ne vidim težav."

Na vprašanje o morebitnih dodatnih okrepitvah, je trener, ki je Maribor leta 2017 vodil tudi v Ligi prvakov, odvrnil, da so odvisne predvsem od odhodov. "Če bodo odhodi, potem verjetno potem tudi kakšni prihodi," je pojasnil Šimundža in odločno prečrtal možnost, da bi v Ljudski vrt prišli posojeni nogometaši: "To ni v moji ideji."