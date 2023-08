Najbolj romantičen prestop tega poletja: Cazorla se vrača v Real Oviedo

Mali čarovnik je največji vtis v svoji nogometni karieri pustil pri Arsenalu, kjer je šest let kraljeval na sredini igrišča. Nogometaš z izjemno prefinjenim dotikom, ki je prekinitve izvajal z obema nogama, je pri londonskih rdeče-belih sicer osvojil "zgolj" dva FA pokala, a navijači tega kluba nanj nedvomno nikoli ne bodo pozabili.

Santi Cazorla je v dresu španske reprezentance osvojil dve evropski prvenstvi in nastopil na 81 tekmah

Odšel je leta 2018 po dolgi in mučni rehabilitaciji poškodovane noge, ki je v nekem trenutku celo grozila z amputacijo. A pregovorno nasmejani Španec se je po 618 dneh vendarle vrnil na nogometna igrišča, takrat v dresu Villareala, za katerega je na koncu kariere odigral največ tekem (330). Tam je zdržal dve sezoni, leta 2020 pa se je preselil na bližnji vzhod, ko to še ni bilo "kul".

Za katarski Al-Sadd je zaigral na 96 tekmah in dosegel 38 golov in 36 podaj. Leta 2023, pri 38 letih starosti, je prišel čas za povratek domov. Svojo nogometno pot je začel v mladinskih selekcijah Real Ovieda, za katerega ni nastopil v članskem moštvu. 20 let pozneje bo uresničil svoje sanje, saj je sprejel skromno ponudbo kluba, ki letos nastopa v drugi španski ligi La Liga 2. Prejemal bo najmanjšo plačo, ki je dovoljena na tej ravni (77,500 evrov), njegov novi klub pa je sporočil, da bo 10 odstotkov njegove plače namenjeno mladinskemu pogonu kluba, ki ga je davno tega "ustvaril". V poletju, ki ga zaznamujejo milijonski, če ne celo milijardni prestopi denarja lačnih nogometašev, je Cazorlin povratek domov zgodba za romantike iz nekega drugega časa.