Najbolj žalosten dan družine Luisa Enriqueja: počivaj v miru Xana

"Zelo te bomo pogrešali, toda prepričan sem, da se bomo nekje spet srečali. Vsak dan se te bomo spominjali in upali, da se naše poti spet ujamejo. Ti boš zvezda, ki bo vodila našo družino. Počivaj v miru, draga Xana," je med drugim v objavi na na tviter profilu zapisal Luis Enrique.

Spomnimo, devetletni deklici Xani so diagnosticirali raka kosti pred nekaj manj kot petimi meseci. Takoj po tem se je Luis Enrique umaknil z mesta selektorja španske reprezentance in se povsem posvetil družini in hčerkinem boju z zahrbtno boleznijo.