Najboljša nogometašica in trenerka nagradi izkoristili za kritiko Rubialesa

Erling Haaland, ki je z Manchester Cityjem v prejšnji sezoni osvojil ligo prvakov, angleški državni in pokalni naslov, je v izboru ugnal soigralca iz Cityja, Belgijca Kevina de Bruyneja in argentinca Lionela Messija, po novem člana Interja iz Miamija in svetovnega prvaka z Argentino.

"Da lahko vse to počnem s svojimi soigralci, je res nekaj posebnega in mi daje motivacijo za nadaljnje delo," je dejal Haaland, ki je na 53 tekmah v vseh tekmovanjih v prejšnji sezoni dosegel 52 golov, 12 od teh v ligi prvakov.

Bonmati, španska reprezentantka in članica Barcelone, pa je v glasovanju prehitela rojakinjo Olgo Carmona iz madridskega Reala in Avstralko Sam Kerr iz Chelseaja. Z Barcelono je dobila ligo prvakinj, s Španijo pa svetovni naslov, na obeh turnirjih je bila najboljša igralka.

Trener leta moških ekip je Španec Pep Guardiola, ki je z Manchester Cityjem osvojil trojček lovorik v prejšnji sezoni, vključno z zmago v ligi prvakov.