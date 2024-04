'Najboljši nogometaši morajo igrati v najuspešnejših klubih'

Ander Herrera in Kylian Mbappe

Ander Herrera je v poletnem prestopnem roku leta 2019 zapustil Manchester United in okrepil klub iz Parka princev. Tam si je s Kylianom Mbappejem tri leta delil garderobo in imel čas spoznati, za kako kvalitetnega nogometaša gre. 34-letni Španec je leta 2022 zapustil Pariz in se vrnil v rodno Španijo, kjer zdaj brani barve Athletic Bilbaa.

"Mbappe v Real Madrid? Seveda. Mislim, da se bodo njihove poti prej ali slej prekrižale. Neizogibno je, da Mbappe konča v najboljšem klubu v zgodovini. Sam sem igral za United in PSG, očitno pa je, da so najboljši nogometaši v zgodovini igrali za najuspešnejši klub, Real Madrid," je o morebitni selitvi nekdanjega klubskega soigralca v vrste 14-kratnih zmagovalcev Lige prvakov povedal Herrera.