Najboljši selektorji na Euru: Srb je najslabši, Kek ne kotira visoko

" Matjaž Kek , dvakratni zmagovalec slovenskega prvenstva z Mariborom, je bil leta 2018 imenovan za selektorja reprezentance, ki jo je vodil že med letoma 2007 in 2011. Pod njegovim vodstvom je Slovenija v svoji kvalifikacijski skupini zasedla drugo mesto in se prvič po svetovnem prvenstvu leta 2010 uvrstila na veliki turnir. Prvič po letu 2000 na Euro," je o selektorju Keku zapisal novinar Tom Hancock .

Za Mariborčanom, ki je zasedel 20. mesto, so se znašli le štirje selektorji. Najslabši je srbski selektor Dragan Stojković , na 23. mestu se je znašel češki selektor Ivan Hašek , ki je vodenje češke reprezentance prevzel na začetku letošnjega leta. Dvaindvajseti je Poljak Michal Probierz , ki je lani septembra na klopi poljske reprezentance zamenjal Portugalca Fernanda Santosa . Tik za Kekom se je znašel nekdanji švicarski reprezentant in trenutni selektor Švice Murat Yakin .

Najboljšo peterico selektorjev je odprl hrvaški selektor Zlatko Delić, ki je svojo reprezentanco leta 2018 pripeljal do velikega finala svetovnega prvenstva leta, na Euru 2020 pa so Hrvati pod njegovim vodstvom izpadli v osmini finala. Četrto mesto je zasedel angleški selektor Gareth Southgate. Tretji je bil selektor domačinov in nekdanji trener Bayerna Julian Nagelsmann, drugi Italijan Luciano Spalletti, ki je Napoli lani popeljal do naslova v Serie A. Najboljši selektor na prvenstvu pa je po mnenju Hancocka nekdanji francoski reprezentant in selektor Francije od leta 2012, Didier Deschamps.