Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Najboljši športni direktor vseh časov se vrača v NK Maribor'

Maribor, 20. 06. 2026 14.10 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M. T.Š.
Zlatko Zahović

Zlatko Zahović je v 13 letih za uspeh in prepoznavnost najtrofejnejšega slovenskega kluba naredil ogromno, neizbrisen pečat pa je pustil tudi Marcos Tavares, ki je navdušen nad povratkom "najboljšega vseh časov".

Kar smo pred dnevi napovedovali, je včeraj postalo tudi uradno. Zlatko Zahović je postal novi (stari) športni direktor NK Maribor, kjer je pred tem deloval med letoma 2007 in 2020. Prvo obdobje je zaznamovalo serijsko osvajanje trofej na domačem prizorišču in postavljanje mejnikov v evropskih tekmovanjih, po slabih prejšnjih sezonah pa zdaj pod Kalvarijo verjamejo, da prihajajo boljši časi.

Zlatko Zahović in Marcos Tavares po osvojitvi naslova prvaka leta 2011.
Zlatko Zahović in Marcos Tavares po osvojitvi naslova prvaka leta 2011.
FOTO: Damjan Žibert

To verjame lastnik Acun Ilicali, to verjamejo navijači in to verjame tudi najboljši strelec v zgodovini vijoličnega kluba Marcos Tavares. "Najboljši športni direktor vseh časov se vrača v NK Maribor. Zelo sem vesel in upam, da bomo Maribor skupaj dvignili na nivo, ki mu pripada," nam je povedal nekdanji brazilski napadalec, ki je v dresu Maribora dosegel 210 zadetkov in s klubom devetkrat postal državni prvak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet nk maribor zlatko zahović marcos tavares

Norveška na mundial odpotovala s tono hrane, kaj je razlog?

24ur.com Velik korak za slovenski nogomet: Zahović se vrača v Maribor
24ur.com Zahović se zahvalil Čeferinu in obljubil napadalen nogomet
24ur.com Miha Zajc pred vrati Maksimirja?
24ur.com 'Maribor je reagiral v želji po pozitivni smeri in ponovnem igranju v Evropi'
24ur.com Miha Zajc vendarle pred vrati zagrebškega Dinama?
24ur.com Zahovičevo slovo
24ur.com V Dinamu navdušeni nad slovensko okrepitvijo: 'Zajc je zadetek v polno'
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
zadovoljna
Portal
Objavil čudovito fotografijo in ganljiv zapis
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
vizita
Portal
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
cekin
Portal
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
moskisvet
Portal
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
dominvrt
Portal
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
okusno
Portal
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763