Kar smo pred dnevi napovedovali, je včeraj postalo tudi uradno . Zlatko Zahović je postal novi (stari) športni direktor NK Maribor, kjer je pred tem deloval med letoma 2007 in 2020. Prvo obdobje je zaznamovalo serijsko osvajanje trofej na domačem prizorišču in postavljanje mejnikov v evropskih tekmovanjih, po slabih prejšnjih sezonah pa zdaj pod Kalvarijo verjamejo, da prihajajo boljši časi.

To verjame lastnik Acun Ilicali, to verjamejo navijači in to verjame tudi najboljši strelec v zgodovini vijoličnega kluba Marcos Tavares. "Najboljši športni direktor vseh časov se vrača v NK Maribor. Zelo sem vesel in upam, da bomo Maribor skupaj dvignili na nivo, ki mu pripada," nam je povedal nekdanji brazilski napadalec, ki je v dresu Maribora dosegel 210 zadetkov in s klubom devetkrat postal državni prvak.