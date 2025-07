Najboljši strelec v zgodovini Napolija zaključuje svojo kariero

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mertens se je pred kratkim poslovil od Galatasarayja, kamor se je preselil poleti 2022 po devetih sezonah pri Napoliju. Pri klubu iz Neaplja se ponaša s posebnim dosežkom, postal je najboljši strelec kluba v vseh tekmovanjih, ko je v 397 uradnih nastopih dosegel 148 golov. S tem je prehitel klubski legendi Hamšika (121) in Diega Armanda Maradono (115).

Nekdanji belgijski reprezentant - za Belgijo je zbral 109 nastopov in dosegel 21 golov - je bil pogosto postavljen v kader kot "drugi napadalec". Svojo zadnjo tekmo z belgijskimi rdečimi vragi je odigral decembra 2022 med svetovnim prvenstvom v Katarju.

Z Napolijem je osvojil dva naslova italijanskega pokala in superpokalno lovoriko, z Galatasarayem pa tri naslove turškega prvaka, turški pokal in turški superpokal. Postal je tudi častni meščan Neaplja. Belgijec je pred tem igral za Utrecht (2009-2011) in PSV Eindhoven (2011-2013).