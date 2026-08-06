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Nogomet

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Madrid, 06. 08. 2026 16.22 pred 3 dnevi 2 min branja 59

Avtor:
S.V.
Yan Diomande

Kar se je napovedovalo v zadnjih dneh, je zdaj tudi uradno. Real Madrid je potrdil prihod 19-letnega krilnega napadalca Yana Diomandeja iz RB Leipziga. Reprezentant Slonokoščene obale je s španskim velikanom podpisal sedemletno pogodbo, ki bo veljala do 30. junija 2033.

"Real Madrid in RB Leipzig sta dosegla dogovor o prestopu Yana Diomandeja, ki bo z našim klubom povezan naslednjih sedem sezon, do 30. junija 2033," so sporočili iz najtrofejnejšega evropskega kluba.

Real višine odškodnine v uradnem sporočilu ni razkril. Po poročanju španskih medijev naj bi Madridčani Leipzigu zagotovili 125 milijonov evrov, z različnimi dodatki pa bi lahko vrednost posla narasla na kar 140 milijonov evrov.

Yan Diomande na poti v Madrid.
Yan Diomande na poti v Madrid.
FOTO: Fabrizio Romano

Če bodo izpolnjeni vsi bonusi, bo Diomande postal najdražji nogometaš v zgodovini Reala. Dosedanji rekord pripada Judu Bellinghamu, čigar prestop iz Borussie Dortmund je bil z dodatki vreden približno 127 milijonov evrov. Sledijo Eden Hazard, Gareth Bale in Cristiano Ronaldo.

Real prehitel PSG

O selitvi Diomandeja se je govorilo večji del poletja. Nadarjeni napadalec je bil sprva blizu prestopa k Paris Saint-Germainu, nato pa se je v boj zanj vključil Real. Pogajanja z Leipzigom so trajala več tednov, na koncu pa so Madridčani vendarle sklenili posel.

Yan Diomande in Vinicius Jr.
Yan Diomande in Vinicius Jr.
FOTO: Profimedia

19-letnik je v minuli sezoni v vseh tekmovanjih zbral 36 nastopov, dosegel 13 golov in dodal deset asistenc. Leipzig ga je poleti 2025 iz Leganesa pripeljal za približno 20 milijonov evrov, njegova ocenjena tržna vrednost pa je medtem narasla na 90 milijonov evrov.

Diomande lahko igra na obeh krilnih položajih, največkrat pa deluje na levi strani napada, kjer je v zadnjih sezonah pri Realu igral Vinicius Junior, čigar prihodnost je še vedno negotova. Afričana odlikujejo hitrost, preigravanje in neposrednost proti nasprotnikovim vratom.

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KOMENTARJI59

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walter2
08. 08. 2026 09.17
Čas bo pokazal ali je to dobro naložen denar ali ne!
Odgovori
0 0
bobiv
07. 08. 2026 17.29
Ni vse v denarju, važna je tudi pripadnost klubu!
Odgovori
+2
3 1
bobiv
07. 08. 2026 17.28
Crips in Realist, zopet vas bodo domači igralci iz La Masije pošolali! Ali ima Real kakšnega Španca v moštvu, takega, ki so ga sami vzgojili?
Odgovori
+7
7 0
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 18.27
Asensio je bil najbolj dovzeten pri Realovi vzgoji
Odgovori
+1
2 1
Cupko
07. 08. 2026 17.10
Se pravi, da bo moral Rodrigo reči zbogom
Odgovori
-1
0 1
NoriSušan
07. 08. 2026 15.02
a se ve a bo kej bolši kot Jovič, Mariano Diaz, Endrick in nazadnje Garcia ki se ga je poveličevalo. Verjamem da se bo ujel s Mastantuonom ko bosta grela klopco
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+1
2 1
royayers
07. 08. 2026 11.14
dobrodošel v črni balet. špansko se ne rabiš učit, mladenič. ga ne potrebuješ.
Odgovori
+3
5 2
REAList7
07. 08. 2026 11.50
Še en farselonar več, ki je rasist. Naj te samo opomnim na yamala, adeyemija, baldeja, koundeja, raphinho, arauja, shane kluivert, mladi tunkara itd. Kaj boš pa za te dejal?
Odgovori
-5
2 7
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.35
Za te ste že vi kričali na Bernabeu
Odgovori
+3
4 1
paulista
07. 08. 2026 10.04
škoda je teh mladih pubecev, ko bodo spet razbiti od Barcelone
Odgovori
+1
4 3
Lucky
06. 08. 2026 21.41
V kontekstu, al pa izven, Realist7 pr številkah ni za verjet. Izven konteksta bi reku, da pogodba na 7 let, govori o težavah z amortizacijo. Na 7 let bo to znesl slabih 20 miljončkov letno + plača. Perez je obljubu galaktika za 150 miljončkov. Na konc je mogu zavrtet mafijske posle, da so skup nakraspal.
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+1
3 2
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 11.16
Pri tem so vsi pridobili ....plačal pa Fulham
Odgovori
+4
5 1
26250440
06. 08. 2026 20.37
Evo Realist,zapravili ste 240M v 2 mesecih,Flick pa do sedaj 130M v treh letih...in včeraj si pisal kaje z mano?
Odgovori
+2
5 3
REAList7
06. 08. 2026 21.21
Zavajaš, kot ti je v krvi. Če si lahko včeraj, ko je bilo še neuradno, vštel odškodnino za Diomandeja v to številko, potem isto stori tudi zdaj za Rodrija. Pa smo na koncu nekje tu.
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-2
3 5
REAList7
06. 08. 2026 21.27
Sicer mi pa ni najbolj jasno kaj točno želiš zdaj s tem doseči. Takšni podatki se lahko vzamejo v vsakem momentu iz konteksta in izpadejo tako ali drugače, kot želiš. Potem pa poglejva sezone 17/18, ko je farselona zapravila 375 mio EUR za nakupe, Real pa samo 40 mio EUR, v sezoni 18/19 farselona 273 mio, Real 163 mio, v sezoni 22/23 farselona 158 mio, Real 80 mio. S tem, da ste vi zapravljali, čeprav niste imeli denarja, Real pa ga pač ima. In kaj zdaj?
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-2
3 5
Loptass
07. 08. 2026 09.01
Trenutna situacija počasi spominja na tisto zlato ero Barce od 2009 naprej, ko je Real pokupil vse živo (Ronaldo, Bale, James, Ozil, Altintop, Dimaria,...) v glavnem ni da ni, Barca pa jih je hoblala z Lamasijo. In to gladko. Seveda pa je bil kriv Negreira, saj je on zabijal v Messijevih kopačkah.
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+2
4 2
REAList7
07. 08. 2026 09.38
Lopataš, pišeš, da je Real pokupil vse živo. V zgornjem mojem komentarju imaš višino sredstev, ki jih je farselona zapravila za okrepitve v sezoni 17/18. Real še nikoli ni zapravl toliko denarja v enem prestopnem roku, kot ga je takrat farselona. In ti praviš, da je Real pokupil vse živo? Zopet pišeš nekaj kontra Realu, medtem ko je farselona storila še nekaj "hujšega". Patetik.
Odgovori
-2
2 4
Loptass
07. 08. 2026 09.56
Kaj pa je Real v tistem obdobju imel svojega? Še Casillasa so nagnali. Marcela, Ramosa, Pepeja, Kakaja, Ronalda, Dimario, Benzema, Ozil, Khedira, Morata, Higuain, Carvallo??? Kasneje James, Jović, Varane, Coentrao, Modrić, Casemiro.....saj so sami nakupi. Kaj nakladaš......vse živo so pokupili, res je.
Odgovori
+3
4 1
REAList7
07. 08. 2026 09.59
Pa kaj vam farselonarjem ni jasno oz. kaj vam ne paše? Enkrat je problem, ko Real zapravi količinsko več denarja od farselone, drugič ko je farselona tista, ki količinsko zapravi več denarja (in to veliko več) pa vas moti, da je Real za manj denarja dobil več igralcev. Vi sami ne veste kaj točno vas moti, ampak nekaj morate vseeno reči čez Real. Vi niste nobeni navijači, vi ste obsedenčki z Realom.
Odgovori
-4
1 5
Loptass
07. 08. 2026 10.17
Za mene problema ni, je pa smešno, kako po eni strani trdite, da imate boljšo nogometno šolo, česar verjetno še sami ne verjamete resnično, kot drugo pa da Barcelona ne vem kako zapravlja, Real pa posluje vrhunsko in po vaše najbrž racionalno. In ne moreš primerjati 100 mil odškodnine z 100 mil danes. To kar je Real tedaj dal 100 mil za Balea, je kot bi danes pri teh cenah in tem proračunu dal vsaj 200 mil. 70 mil za Jovića 7 let nazaj, je tak kot danes cca. 120 mil. Za igralca, ki vam ni dal nič od nič. Kot Hazard. Ne nakladajte pa se duvajte nekaj vnaprej, ker pol izpadete chepci. Ko se spominjam kaj ste pisali o TTA, Carerasu, Mastantuonu in Hujsnu, mi gre na jok od smeha. Za te igralce plačali prek 150 mil. pa nič od nič. En ne bo igral v prvi postavi oz. že nekaj časa ne igra.
Odgovori
+3
4 1
REAList7
07. 08. 2026 11.53
Pa človek, vi ste skoraj 10 let nazaj zapravili 375 mio EUR. Kaj ti je? In vi ste tisti, ki trdite, da imate najboljšo šolo, po drugi strani pa zapravljate takšne zneske za igralce. Imate največ 100 ali več milijonskih flopov. Če imate tako dobro mladinsko šolo, se vam sploh ne bi trebalo tako pogosto pojavljati na tržnici, pa se kljub temu.
Odgovori
-4
1 5
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.37
14 letniki še ne smejo igrati v Lalig, s 15 letniki pa osvajajo Laligo
Odgovori
+2
3 1
royayers
06. 08. 2026 20.34
logicno da Rodrija igranje za inter madrid ne zanima. tam sploh ni domacih igralcev, zato je izbira Barce edina logična in pravilna.
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+7
8 1
royayers
06. 08. 2026 20.28
crips ima spet mentalne danes in se s svojimi petimi nicki pumpa tukaj, toliko kot je spancev v inter madridu…. Rodri v Barco mimogrede.
Odgovori
+6
8 2
Joško s Krasa
06. 08. 2026 20.05
Vini podaljšal do 2031⚽️🤎⚽️
Odgovori
+0
2 2
Joško s Krasa
06. 08. 2026 20.28
Celo do 2032🤎⚽️🤎
Odgovori
-1
2 3
Joško s Krasa
06. 08. 2026 20.30
Celo do 2032 🤎⚽️🤎
Odgovori
-1
2 3
Joško s Krasa
06. 08. 2026 19.59
Imamo denarja za ga stran metat,sam mormo pazit,da ga L3,Cifra,Žogas,Micka in podobni ne najdejo.......ah,pa sej ga ne bi dali njihovemu ljubljenemu klubu. Al bi ?
Odgovori
-3
2 5
Loptass
06. 08. 2026 21.14
Ti si tudi lepo moten. Ce verjames ali ne, za Viniciusa pa vam res noben ni fauš. Kar imejte ga. Tapravi za zdrahe.
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+4
5 1
cripstoned
06. 08. 2026 19.52
Preprosto vprasanje za farsice..spet boste imeli cas 24ur da odgovorite samo ne lazite in ne zavajajte pa bo...kdo je zapravil vec denarja za okrepitve v zadnjih 5letih? Real ali ropalona? Ali pa 10? Ko odgovorite na ta 2 vprasanja boste dobili se enak odgovor na zadnjih 20let hahahahaha...samo mirno brez izpadov ..
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+2
9 7
bububu123
06. 08. 2026 20.04
vprašanjiii... dvojina....
Odgovori
+3
5 2
Loptass
06. 08. 2026 20.48
Si pozabil pristet bonus za podpis prostega Mbappeja v znesku 160 mil. To je se slabse kot odskodnina. Da mores nakazat tako cifro, da dobis prostega igralca🤣🤣
Odgovori
+4
6 2
cripstoned
06. 08. 2026 19.49
Ni problem ko ropalona vrze 500+mio.€ za 4 igralce, ni problema ko city in chelsea enem prestopnem roku vrzeta vsak po 300mio.eur brez da bi prodala kaksnega igralca...ni problema ko je psg vrgel 270mio.eur za brazilsko prevaro neymarja...problem je ko po dolgem casu real placa za obetajoco zvezdo 140mio.€ ....sicer pa je real prodal 4 igralce iz akademijenza 140mio.€ in se par igralcev je naprodaj tako da ko se zakljuci prestopni rok definitvno ne bodo imeli problemov...za razliko od nekaterih ki jim mora spanska vlada odobriti registracijo igralca da lahko igra ce ne bi padla 670mio.eur (primer olmo)...pa znizanje plac itd. ...farsici tiho!
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+5
10 5
royayers
06. 08. 2026 19.47
opa, končno en španec v klubu. čakaj, not
Odgovori
-5
4 9
cripstoned
06. 08. 2026 19.38
Farsici spet hocejo prikazati real kot najvecje zapravljivce nocejo pa sprejeti dejstva da je v zadnjih 20letih ropalona med top 3 klubi ki so najvec zapravljali...reala ni niti med top 5...v zadnjih 10letih pa reala ni niti med top 10klubi...se angleski brighton je zapravil vec od realaa....smesno kako nekateri morajo lagati za lastno pocutje hahahahaha...SIUUUUU
Odgovori
+5
11 6
bububu123
06. 08. 2026 19.34
eno vprašanje za realovce? kje bo igral?
Odgovori
-3
6 9
cripstoned
06. 08. 2026 19.50
V najvecjem klubu vseh casov...
Odgovori
+3
8 5
bububu123
06. 08. 2026 20.05
pozicija... ker naprej so Rodrigo, Endrick, Mbappe, Vinicius, Bellingham,
Odgovori
+3
4 1
the kop
06. 08. 2026 19.17
Tip jes tar 19 let? Prej bi rekel da ima 19 let delovne dobe.
Odgovori
-8
1 9
Lastniki česarkoli
06. 08. 2026 19.08
Ko je Real nazadnje prehitel PSG so dobili Mbappeja
Odgovori
-6
5 11
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