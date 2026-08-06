Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

"Real Madrid in RB Leipzig sta dosegla dogovor o prestopu Yana Diomandeja, ki bo z našim klubom povezan naslednjih sedem sezon, do 30. junija 2033," so sporočili iz najtrofejnejšega evropskega kluba.
Real višine odškodnine v uradnem sporočilu ni razkril. Po poročanju španskih medijev naj bi Madridčani Leipzigu zagotovili 125 milijonov evrov, z različnimi dodatki pa bi lahko vrednost posla narasla na kar 140 milijonov evrov.
Če bodo izpolnjeni vsi bonusi, bo Diomande postal najdražji nogometaš v zgodovini Reala. Dosedanji rekord pripada Judu Bellinghamu, čigar prestop iz Borussie Dortmund je bil z dodatki vreden približno 127 milijonov evrov. Sledijo Eden Hazard, Gareth Bale in Cristiano Ronaldo.
Real prehitel PSG
O selitvi Diomandeja se je govorilo večji del poletja. Nadarjeni napadalec je bil sprva blizu prestopa k Paris Saint-Germainu, nato pa se je v boj zanj vključil Real. Pogajanja z Leipzigom so trajala več tednov, na koncu pa so Madridčani vendarle sklenili posel.
19-letnik je v minuli sezoni v vseh tekmovanjih zbral 36 nastopov, dosegel 13 golov in dodal deset asistenc. Leipzig ga je poleti 2025 iz Leganesa pripeljal za približno 20 milijonov evrov, njegova ocenjena tržna vrednost pa je medtem narasla na 90 milijonov evrov.
Diomande lahko igra na obeh krilnih položajih, največkrat pa deluje na levi strani napada, kjer je v zadnjih sezonah pri Realu igral Vinicius Junior, čigar prihodnost je še vedno negotova. Afričana odlikujejo hitrost, preigravanje in neposrednost proti nasprotnikovim vratom.
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