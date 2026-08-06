Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

"Real Madrid in RB Leipzig sta dosegla dogovor o prestopu Yana Diomandeja, ki bo z našim klubom povezan naslednjih sedem sezon, do 30. junija 2033," so sporočili iz najtrofejnejšega evropskega kluba. Real višine odškodnine v uradnem sporočilu ni razkril. Po poročanju španskih medijev naj bi Madridčani Leipzigu zagotovili 125 milijonov evrov, z različnimi dodatki pa bi lahko vrednost posla narasla na kar 140 milijonov evrov.

Yan Diomande na poti v Madrid. FOTO: Fabrizio Romano

Če bodo izpolnjeni vsi bonusi, bo Diomande postal najdražji nogometaš v zgodovini Reala. Dosedanji rekord pripada Judu Bellinghamu, čigar prestop iz Borussie Dortmund je bil z dodatki vreden približno 127 milijonov evrov. Sledijo Eden Hazard, Gareth Bale in Cristiano Ronaldo.

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O selitvi Diomandeja se je govorilo večji del poletja. Nadarjeni napadalec je bil sprva blizu prestopa k Paris Saint-Germainu, nato pa se je v boj zanj vključil Real. Pogajanja z Leipzigom so trajala več tednov, na koncu pa so Madridčani vendarle sklenili posel.

Yan Diomande in Vinicius Jr. FOTO: Profimedia