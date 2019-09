Vloge so se obrnile: Neymar zdaj žrtev izsiljevanja Najile Trindade?

Policija v Sao Paulu je vložila obtožnico proti brazilski manekenki Najili Trindade, katere obtožbe na račun brazilskega nogometnega zvezdnika Neymarja Jr. so nedavno ovrgli. Policisti so v torek sporočili, da so obtožnico proti Trindadejevi in njenemu nekdanjanjemu partnerju vložili zaradi prevare, obrekovanja in izsiljevanja.

Direktor policije Albano David Fernandes s preiskovalko Juliano Lopes Bussacos, ko sta pred mediji potrdila, da končujejo preiskavo proti Neymarju Jr. FOTO: AP Nekdanji partner Najile Trindade, Estivens Alves, je obtožen razkrivanja erotičnih vsebin, ki so bile nato objavljene na spletu. Trindadejeva je pri policiji v Sao Paulu sicer podala obtožnico proti Neymarju Jr., ki naj bi jo maja letos posilil v pariškem hotelu. Zvezdnik Paris Saint-Germaina in brazilske reprezentance je obtožbe takoj zanikal, tožilstvo pa je končalo preiskavo na začetku septembra, uradno zaradi pomanjkanja dokazov.