Najlepši zadetek v zgodovini LP? Tottenhamov igralec je oddal svojo kandidaturo

Liga prvakov v prvih štirih krogih ligaškega dela te sezone nikakor ni razočarala. Ravno nasprotno, do zdaj smo videli že neverjetnih 220 golov, kar pomeni, da so moštva na tekmo v povprečju zabijala 3,5 gola, oziroma smo gledalci v povprečju videli en gol na vsakih 26 minut igre.

V torek pa so ljubitelji nogometa na Tottenhamovem stadionu v Londonu skoraj zagotovo videli najlepšega v tej sezoni. Tottenham je po zadetkih Brennana Johnsona in Wilsona Odoberta vodil z 2:0, nato pa je na sceno stopil branilec Tottenhama Micky van de Ven. Pred svojim kazenskim prostorom je nasprotniku ukradel žogo in se pognal proti vratom nasprotnikov. Izjemno hiter osredni branilec je ušel celotnemu moštvu nasprotnikov in brez težav premagal nemočnega vratarja Copenhagena Dominika Kotarskija.