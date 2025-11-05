Svetli način
Nogomet

Najlepši zadetek v zgodovini LP? Tottenhamov igralec je oddal svojo kandidaturo

05. 11. 2025

Tottenham je v četrtem krogu ligaškega dela Lige prvakov na domačem stadionu suvereno premagal Copenhagen z izidom 4:0. Londončani so se z drugo zmago začasno povzpeli na sedmo mesto, njihov branilec Micky van de Ven pa je z mojstrovino v 64. minuti oddal svojo kandidaturo za najlepši zadetek sezone, morda celo v zgodovini najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Akcijo si lahko ogledate spodaj.

Liga prvakov v prvih štirih krogih ligaškega dela te sezone nikakor ni razočarala. Ravno nasprotno, do zdaj smo videli že neverjetnih 220 golov, kar pomeni, da so moštva na tekmo v povprečju zabijala 3,5 gola, oziroma smo gledalci v povprečju videli en gol na vsakih 26 minut igre. 

V torek pa so ljubitelji nogometa na Tottenhamovem stadionu v Londonu skoraj zagotovo videli najlepšega v tej sezoni. Tottenham je po zadetkih Brennana Johnsona in Wilsona Odoberta vodil z 2:0, nato pa je na sceno stopil branilec Tottenhama Micky van de Ven. Pred svojim kazenskim prostorom je nasprotniku ukradel žogo in se pognal proti vratom nasprotnikov. Izjemno hiter osredni branilec je ušel celotnemu moštvu nasprotnikov in brez težav premagal nemočnega vratarja Copenhagena Dominika Kotarskija.

tottenham copenhagen liga prvakov
KOMENTARJI (5)

cripstoned
05. 11. 2025 13.08
+2
Skarjice ronalda proti Juventusu ne bodo nikoli premagane..
ODGOVORI
3 1
kryptix
05. 11. 2025 13.30
Itak da bodo samo vprašanje časa je kdaj, kje in kdo. da se razumemo...ni lahko ampak veliko prej se bo to nekomu ustalo kot kaka druga statistika v fuzbalu.
ODGOVORI
0 0
heroj2000
05. 11. 2025 13.08
+1
Takih golov je bilo že vsaj 100
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
05. 11. 2025 13.02
+1
Najlepši zadetek je Pahor.
ODGOVORI
1 0
obožeobože
05. 11. 2025 12.43
+1
Maradona!
ODGOVORI
1 0
