Je Dani Alves že pred leti 'odkril' Messijevega naslednika?

Že pred časom smo vam predstavili Luko Romera, čigar vzpon med nogometne zvezdnike je vsaj malce povezan tudi s Slovenijo. Nogometaš argentinskih korenin, ki se je rodil v Mehiki, je v pogovoru za Fox Sports dejal, da naj ga mediji in nogometni navijači nikar ne primerjajo z zvezdnikom Barcelone Lionelom Messijem. 15-letni Romero, ki igra za Mallorco, je bil v sezoni, ki je prinesla ponoven izpad iz prvoligaške konkurence, ena redkih svetlih točk otoške ekipe, pri kateri je spisal zgodovino in na tekmi z Real Madridom v igro prišel kot najmlajši nogometaš v zgodovini španskega prvenstva.

"Mehiški Messi", kot se ga je že pred debitantskim nastopom prijel vzdevek zaradi podobnega igralnega sloga in telesne konstitucije, se je rodil v Mehiki, kjer je takrat igral njegov oče, sicer Argentinec in nekdanji član murskosoboške Mure Diego Adrian Romero. Nato se je, podobno kot Messi, z družino že kot otrok preselil v Španijo.

Zaenkrat ima le fotografijo

"Motijo me (primerjave, op. a.), saj je Messi le en, jaz pa si želim v nogometu ustvariti svoje lastno ime, Luka Romero,"je za Fox Sportsdejal Romero."Messi in (Diego Armando) Maradona sta sicer moja vzornika. Moj oče mi je kazal njune posnetke. Messija še nisem prav dobro spoznal. Enkrat sem šel v hotel, v katerem so bili nastanjeni nogometaši, fotografirala sva se, a ga ne poznam. Sanjsko bi ga bilo spoznati. Vedno je bil moj vzornik in res bi bil vesel, če bi ga spoznal."

Kdo ve, morda bosta kmalu združila moči pri Barceloni ali celo v argentinski izbrani vrsti, saj je Romero že napovedal, da bi med Argentino, Mehiko in Španijo najraje branil barve domovine svojih staršev.

Igral bi za Argentino

"Rodil sem se v Mehiki, a moja družina prihaja iz Argentine. Imam tri državljanstva, vključno s španskim, a če me želijo, bom igral za Argentino," je nadaljeval produkt mladinske šole Formentere, od koder se je preselil k "velikim sosedom" na Majorko. V preteklosti sta se zanj že zanimala tako Barcelona kot Real Madrid, s sedmimi leti naj bi prestal tudi testiranje pri Kataloncih, a ga zaradi rosne starosti ti niso smeli nastaniti v prostorih mladinske šole La Masie.

V medijih je v zadnjih dneh odmevala tudi zanimiva anekdota, povezana z Romerom in Barcelono. Romero je namreč še pred leti na plaži navdušil takratnega člana Barcelone Daniela Alvesa, ki ga je s prijatelji povabil na partijo žongliranja, kasneje pa (ob dovoljenju staršev) tudi na kosilo. Že takrat naj bi Alves govoril, da je odkril novega Messija ...

Alves: Takšne reči se dogajajo le v nogometu!

"Igral sem se sam, oni pa so prišli do mene in me povabili poleg. Videl sem, da je to Daniel Alves. Rekel mi je: 'Podaj mi žogo in pridi igrat z nami!' Nato me je tudi povabil na kosilo. Poleg plaže je bila namreč restavracija ... Oče me je pospremil do vrat in me pustil tam,"se je za radio Late 93.1spominjal Romero.

"Kako lepo je bilo izvedeti za to, takšne reči se dogajajo le v nogometu! Želim vam vse najboljše!!"se je prek Twitterja na posnetke že odzval Alves, ki se je za zaključek kariere vrnil v domačo Brazilijo.