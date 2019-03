Najprej so ga zasuli z vprašanji, nato obnemeli: Lindelöfu grozili s smrtjo

Z zadetkoma Marcusa Rashforda in Anthonyja Martiala je Manchester United v soboto prišel do nove prvenstvene zmage proti Watfordu z 2:1, s katero se je (začasno) prebil na četrto mesto ligaške razpredelnice in se obenem izenačil z 61 točkami s trenutno tretjeuvrščenim Tottenhamom .

To je bila prva zmaga za trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, odkar je minuli četrtek z angleškim velikanom podpisal triletno pogodbo. A na žalost, niti strelca zadetkov niti zmaga 'rdečih vragov' niti uspešno nadaljevanje norveškega strokovnjaka na klopi Uniteda niso pritegnili toliko pozornosti pri vselej radovedni otoški 'sedmi sili' kot neljubi dogodek, ki se je zgodil pred omenjenim dvobojem na kultnem Old Traffordu. Glavna tema novinarjev je bil namreč osrednji branilec iz rdečega dela Manchestra Victor Lindelöf, ki je prejel grožnje s smrtjo, kar je Solskjaer takoj po koncu obračuna tudi potrdil.



"Najbolj me žalosti dejstvo, da ste me skorajda napadli z vprašanji o Lindelöfovi odsotnosti, medtem ko je fant preživljal pravo dramo le nekaj minut pred začetkom tekme z Watfordom. To je edini razlog, zakaj ga tokrat ni bilo v kadru. Victor je prejel grožnje s smrtjo zato, ker je zaradi osebnih razlogov predčasno zapustil tabor švedske izbrane vrste. Moral je urediti določene zadeve, ampak verjamem, da bo že čez nekaj dni vse v najlepšem redu," je veliko radovednost domačih novinarjev (vsaj začasno) potešil umirjeni Norvežan na klopi Uniteda.



Lindelöf je v dozdajšnjem delu sezone v rdečem dresu odigral 33 tekem, od tega 25 v angleški Premier ligi, in v tem času dosegel tudi en zadetek. Član kluba z Old Trafforda pa je od poletja 2017, ko je za 35 milijonov evrov prestopil iz vrst lizbonske Benfice.



